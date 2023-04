POCO C51 – Simplement un smartphone à petit budget!

C’est l’heure du POCO ! La société a une fois de plus lancé un smartphone à petit budget pour les utilisateurs indiens. Le POCO C51 vient d’être lancé en Inde avec des caractéristiques remarquables. Parmi ses spécifications, son prix est tout à fait justifiable compte tenu de ses fonctionnalités.

Le POCO C51 dispose d’un grand écran LCD de 6,52 pouces, responsable de la résolution HD+. L’écran est également capable d’afficher un taux de réponse tactile de 120 Hz. C’est l’un des meilleurs smartphones économiques en 2023, grâce à sa dalle LCD colorée.

Les caractéristiques du POCO C51 sont sans concurrence :

Le smartphone économique est livré avec un processeur SoC MediaTek Helio G36 pour les fonctionnalités de base. Il s’agit d’une version améliorée du chipset Helio G35. Vous obtenez également 4 Go de RAM, que vous pouvez étendre à 7 Go à l’aide de RAM virtuelle. Plus important encore, l’édition Android 13 GO de ce téléphone bat n’importe quel autre téléphone au même prix.

La société prétend offrir 2 ans de mises à jour de sécurité. L’avant du téléphone est également équipé d’un jeu de tir selfie 5MP avec capacité de goutte d’eau. L’arrière du téléphone est doté d’un objectif principal de 8 mégapixels et d’un capteur de profondeur secondaire dans le coin supérieur gauche. La meilleure partie est qu’il dispose d’une batterie de 5 000 mAh.

Vous bénéficiez également d’un support de charge standard de 10 W, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour quelqu’un qui souhaite une charge rapide. Ce téléphone serait un atout majeur pour quiconque s’il était livré avec un support de charge de 50 W. Comme les autres smartphones économiques, le POCO C51 dispose d’une prise casque 3,5 mm.

Ce téléphone ressemble plus à un smartphone traditionnel. Il n’y a pas beaucoup d’amélioration en termes de spécifications modernes. Le smartphone dispose également d’un scanner d’empreintes digitales à l’arrière. Il est disponible en deux coloris : Royal Blue et Power Black. Le POCO C51 avec une configuration de mémoire de 4 Go/64 Go vous coûtera environ 104 $.

