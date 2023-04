Drogues dans les boissons et harcèlement : ce qui est arrivé aux développeurs de jeux pendant la GDC

« Je suis furieux non seulement que cela se soit produit, mais que cela se produise si souvent que cela soit devenu monnaie courante », déclare l’un des développeurs de GDC.

Il y avait une grande attente autour de la Game Developers Conference (GDC) à San Francisco fin mars dernier. L’événement est très important pour les équipes de développement du monde entier, en particulier les indépendants, car il représente une excellente occasion de nouer des relations de travail avec des professionnels du secteur du jeu vidéo à travers des panels et des événements de réseautage. Pourtant l’édition de cette année était teintée de thèmes sombres qui ont du harcèlement, de l’agressivité, et en général une attitude misogyne et sexiste envers de nombreux développeurs, mais pas seulement.

Le harcèlement à la GDC

« Les femmes de GDC cette année ont été rabaissées et sapées dans leurs rôles, ont été frappées sans relâche et leurs boissons ont été entachées par des hommes prédateurs », a écrit Leena van Deventer, développeur et auteur de jeux, sur Twitter. « Deux femmes ont même été attirées dans une chambre d’hôtel par un homme en position de force pour les lancer, où il les a ensuite agressées. »

Les témoignages font référence à plusieurs événements de réseautage qui ont eu lieu pendant la GDC mais en dehors du congrès. Certains évoquent notamment une soirée karaoké au Pandora, un club situé dans le quartier de Tenderloin à San Francisco. Guy Blomberg, l’un des organisateurs de l’événement ainsi que vice-président de Stride PR (l’étude de Dying Light 2) et fondateur de l’association de réseautage inclusive Games Industry Gathering, travaille personnellement pour faire la lumière sur la question. « Je suis terriblement désolé que certaines personnes aient dû vivre cette expérience terrifiante », a-t-il écrit sur Twitter. « Je suis furieux non seulement que cela se soit produit, mais que cela finisse par se produire si souvent que c’est devenu monnaie courante. »

Parmi ceux qui dénoncent activement les coupables se trouve Ty Tylor, directeur du studio indépendant Quantum APG. Selon les informations recueillies, il y a six personnes qui ont été droguées avec les boissons, plus précisément quatre femmes et deux hommes. L’enquête officielle a cependant rencontré des difficultés dès le départ : « J’ai contacté des détectives privés de la région de San Francisco pour obtenir des conseils et des options, et malheureusement ils nous disent qu’il sera difficile d’obtenir des images de sécurité d’un lieu sans assignation à comparaître » ., écrit Tylor sur Twitter.

Pendant ce temps, les victimes ont le support de Games and Online Harassment Online, une ligne d’assistance téléphonique gratuite pour ceux qui ont subi du harcèlement dans le secteur des jeux : « Chaque année, il y a des histoires de tâtonnements, de drogue, de harcèlement et encore plus d’innombrables tentatives de création opportunités d’agression lors d’événements de l’industrie du jeu comme # GDC23 », rapporte le groupe sur Twitter. « C’est déchirant et exaspérant que tout cela se sente si normalisé. »

En fait, une telle dynamique est assez répandue dans l’industrie du jeu, malgré les nombreux scandales qui ont explosé ces dernières années, comme celui impliquant Activision Blizzard, mais aussi Ubisoft, Riot Games, Quantic Dream, ainsi que des développeurs individuels et des professionnels de Le secteur. Tous ces cas démontrent à quel point la culture frat boy est profondément ancrée dans les études de développement, ce qui nuit physiquement et psychologiquement aux professionnels qui ne se conforment pas à une mentalité réactionnaire et dominée par les hommes. Ainsi, de plus en plus de personnes, principalement des femmes, sont rabaissées lors des entretiens, harcelées verbalement et physiquement lors d’événements professionnels ou directement au bureau, entraînant parfois des conséquences tragiques telles que le suicide.

Misogynie dans les jeux vidéo : les effets du gamergate

Si la composante féminine dans le secteur du jeu vidéo n’est plus exceptionnelle depuis des décennies, l’idée demeure qu’il s’agit d’un domaine réservé aux hommes, de préférence blancs et hétérosexuels, qu’ils soient professionnels ou gamers. D’où des attitudes toxiques et agressives envers les femmes qui y travaillent mais aussi envers les héroïnes virtuelles qui ne correspondent pas à une certaine vision de la société, soutenue par les milieux d’extrême droite, notamment américains, et par la communauté dite incel. Beaucoup se souviendront des critiques adressées à The Last of Us Part II, des menaces de mort contre l’actrice qui incarnait l’un des personnages principaux du jeu, Abby, ainsi que des affaires susmentionnées impliquant certains des principaux éditeurs de logiciels de jeux vidéo.

La misogynie dans le gaming est devenue tristement célèbre avec Gamergate, le scandale qui a explosé en 2014, caractérisé par des menaces de mort, des insultes et des injures à l’encontre de femmes du secteur, comme la développeuse indépendante Zoë Quinn, la programmeuse Brenna Wu et la critique féministe Anita Sarkeesian. Tout découle d’un long post déchainé sur son blog par Eron Gjoni contre son ex-petite amie Zoë Quinn. Dans le post Gjoni raconte les détails de la relation, notamment sexuelle, ridiculisant la femme, coupable de l’avoir quitté. Dans le déchaînement, il est fait mention d’un journaliste de Kotaku, l’un des principaux sites d’informations sur les jeux. Le petit public de Gjoni a utilisé ce détail pour accuser Quinn de se livrer sexuellement afin d’obtenir une critique favorable pour son dernier jeu, Depression Quest, une aventure textuelle sur la dépression. Il s’agit d’une accusation totalement infondée : le journaliste en question n’a jamais couvert les titres développés par Quinn. Pourtant, la nouvelle a rapidement rebondi sur 4chan, 8chan, Twitter et le reste des réseaux sociaux, entraînant un véritable tremblement de terre, qui a normalisé la haine envers les femmes, réelles et représentées, dans les jeux vidéo. Pour cette raison, des cas comme ceux de la GDC, ainsi que les nombreux déjà mentionnés, trouvent toujours acceptation et support, faisant du secteur du jeu un enfer dont beaucoup sont obligés de fuir.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :