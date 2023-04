Dans un rapport conjoint publié vendredi, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont exprimé leur profonde inquiétude face aux cyber-actions « malveillantes » de la Corée du Nord. Ils pensent que ces actions favorisent ses programmes d’armement. Selon des responsables et des experts des États-Unis et de leurs alliés, les fonds cryptographiques volés par des pirates nord-coréens ont été une source cruciale pour financer les sanctions – les programmes nucléaires du pays frappé. L’envoyé nucléaire sud-coréen a rencontré ses homologues américain et japonais cette semaine à Séoul. Ils ont dénoncé les récents essais d’armes de la Corée du Nord au milieu des menaces nucléaires et de missiles croissantes de la Corée du Nord.



« Nous réitérons avec inquiétude que les informaticiens de la RPDC à l’étranger continuent d’utiliser de fausses identités et nationalités » pour échapper aux interdictions de l’ONU et collecter des fonds pour des accords de missiles, selon la déclaration conjointe des émissaires, utilisant l’acronyme du nom officiel de la Corée du Nord. Dans le but d’exhorter les États membres de l’ONU à se conformer aux décisions du Conseil de sécurité de l’ONU appelant au retour des travailleurs nord-coréens dans leur pays, le communiqué se lit comme suit :

« Nous sommes également profondément préoccupés par la manière dont la RPDC soutient ces programmes en volant et en blanchissant des fonds ainsi qu’en collectant des informations via des cyberactivités malveillantes ».

La Corée du Sud et les forces américaines effectuent des exercices militaires

Dans la péninsule coréenne, la tension est à son plus haut niveau. Depuis mars, les forces américaines et sud-coréennes ont participé à une série d’exercices. La Corée du Nord a intensifié ses actions militaires ces dernières semaines. En plus de lancer un missile balistique intercontinental qui peut atteindre n’importe quel endroit aux États-Unis, il a lancé de nouvelles ogives nucléaires plus petites. Il y a eu un changement de mots passionné au fur et à mesure que ces exercices et tests se poursuivent. La Corée du Nord a déclaré jeudi que des exercices militaires organisés par Séoul et Washington avaient amené la situation au bord d’un échange nucléaire. Allons-nous vers une guerre nucléaire ? Peut être pas. Cependant, il est nécessaire d’employer une extrême prudence.

Les objectifs nucléaires de la Corée du Nord ne sont « rien de plus qu’un boomerang autodestructeur », selon le principal médiateur nucléaire sud-coréen, Kim Gunn. Il affirme que ces objectifs ne feront que briser l’économie du pays. Lors de sa rencontre avec des responsables américains et japonais vendredi, Kim a déclaré que « la Corée du Nord trompe son peuple en lui faisant croire que les armes nucléaires sont une baguette magique qui peut résoudre tous ses problèmes ».

Le Japon a annoncé vendredi un renouvellement de deux ans de son interdiction commerciale contre la Corée du Nord, avec des mises en garde humanitaires.

La Corée du Nord participe à de nombreuses cyberactions malveillantes

Au cours des dix dernières années, la Corée du Nord a fait partie d’un large éventail de cyberactions malveillantes. Le cyberespionnage, la cybercriminalité et les attaques contre les installations font partie de ces actes.

Le piratage de Sony Pictures en 2014 est l’un des cas les plus connus d’actes en ligne nord-coréens. Des données vitales ont été volées à la suite de l’attaque, dont la Corée du Nord a été accusée. Par ailleurs, de nombreux PC de l’entreprise ont été perdus.

Malgré tout, la Corée du Nord a été accusée d’avoir mené d’importantes tactiques de cyberespionnage contre des entreprises, des forces de sécurité et le gouvernement. Ces efforts utilisent des logiciels malveillants et des escroqueries par hameçonnage pour voler des données privées.

La Corée du Nord s’est livrée au cybervol en plus du cyberespionnage. Cela couvre l’acte d’utiliser un logiciel, tel qu’un logiciel de rançon, pour demander de l’argent à des personnes et à des marques. Des attaques contre des infrastructures vitales, telles que l’attaque du rançongiciel WannaCry en 2017 qui a touché plus de 200 000 systèmes dans 150 pays, ont également été menées par la Corée du Nord. L’attaque était liée à Lazarus, un groupe de hackers nord-coréen. Dans l’ensemble, les cyber-actions malveillantes de la Corée du Nord constituent une grande menace pour la sécurité mondiale. Cela entraîne d’énormes dommages financiers et de réputation pour les personnes et les groupes du monde entier. Dans tous ces cas, la Corée du Nord ne s’est pas montrée très préoccupée par ce que font les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Le pays n’arrêtera probablement pas son programme nucléaire.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine