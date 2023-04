Voici le TOP 5 des montres connectées à acheter début 2023

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, la technologie est devenue une partie essentielle de nos vies. Avec l’essor de la technologie portable, les montres connectées sont devenues une tendance populaire parmi les consommateurs. Le marché est inondé d’une large gamme de montres connectées de différentes marques. Choisir la meilleure montre connectée peut être écrasant. Surtout si vous n’êtes pas familier avec les caractéristiques et les spécifications qui font qu’une montre se démarque. Dans cet article, nous vous fournirons un guide complet des meilleures montres connectées en 2023.

Une smartwatch, également appelée montre connectée, offre de nombreuses fonctionnalités au-delà de la simple lecture de l’heure. Il peut servir d’accessoire de mode, de tracker de fitness et de dispositif de notification. La commodité d’avoir toutes les informations essentielles à portée de main. Sans avoir à sortir votre smartphone, c’est un choix populaire pour de nombreux consommateurs. Cependant, il est essentiel d’être sélectif sur les notifications que vous recevez sur votre poignet pour éviter les distractions.

Principaux avantages

L’un des avantages significatifs de posséder une montre connectée est sa capacité à répondre aux besoins des athlètes et des amateurs de fitness. Avec une vaste gamme de capteurs et de fonctionnalités, les montres intelligentes peuvent aider à améliorer l’efficacité de l’entraînement. Ce qui en fait un gadget idéal pour les amateurs de sport. Les capteurs disponibles sur les montres intelligentes incluent ECG, SpO2 et VO2max, entre autres. Ces capteurs aident à suivre les données de santé et de forme physique, ce qui facilite le suivi des progrès et améliore les niveaux de forme physique généraux.

En plus d’être des trackers de fitness, les montres connectées ont également des fonctionnalités de santé qui servent les personnes à la recherche d’une meilleure qualité de sommeil. En suivant les habitudes de sommeil, la montre peut fournir des informations sur la façon d’améliorer la qualité du sommeil. Pour ceux qui ne font pas de sport régulièrement, des bracelets connectés sont également disponibles en option.

Avec l’abondance de montres connectées sur le marché, choisir la meilleure montre peut être une tâche difficile. Nous avons compilé une liste des 5 meilleures montres intelligentes en 2023 qui seront compatibles avec les appareils Android et iOS.

Les meilleures montres connectées à acheter début 2023

Montre Samsung Galaxy 5 Pro

Samsung a sorti sa nouvelle génération de montres connectées avec un fort accent sur l’usage sportif. La montre est disponible en deux versions, la version « Pro » étant l’option la plus avancée. Le design de la montre reprend des éléments de la génération précédente et est agréable à porter au quotidien. Cependant, un problème qu’il a est la complexité de changer le bracelet. Ce qui peut être déroutant pour certains utilisateurs.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la montre est l’écran AMOLED de 1,4 pouces, qui permet une navigation facile dans l’interface, même en plein soleil. Le capteur de lumière ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage. Vous avez le choix entre plusieurs cadrans de montre et le système d’exploitation WearOS est responsable de la gestion de l’interface de la montre avec l’interface One UI Watch. L’écosystème d’applications et de mesures proposé par Samsung est également étendu. Fournir aux utilisateurs un large éventail de fonctionnalités et de fonctionnalités.

Fait pour le sport

Pour les amateurs de sport, la montre connectée Samsung propose plus de 100 activités au choix, et les utilisateurs peuvent exporter des données via d’autres applications telles que Strava. Cependant, alors que la montre est compatible avec les systèmes GPS, Glonass, Beidou et Galileo, la précision du GPS a été critiquée par certains utilisateurs, avec des écarts constatés entre les données collectées et les mesures réelles. De même, la surveillance de la fréquence cardiaque peut parfois être incohérente, empêchant la montre d’être classée parmi les meilleures montres de sport disponibles.

Malgré ces inconvénients, les performances globales de la montre connectée Samsung restent impressionnantes, une autonomie de plus de deux jours étant l’un de ses principaux arguments de vente. Il s’agit d’une caractéristique rare parmi les montres intelligentes, et elle distingue la montre Samsung de bon nombre de ses concurrents.

Pour ceux qui recherchent une option plus abordable, Samsung a également lancé la Galaxy Watch 5, qui est similaire à la génération précédente de montres. Cependant, la durée de vie de la batterie de ce modèle est encore limitée et les tests suggèrent que les utilisateurs devraient plutôt envisager d’investir dans la version Pro. Dans l’ensemble, la série de montres connectées Samsung offre une excellente montre intelligente à usage quotidien avec un fort accent sur les performances sportives.

Êtes-vous un utilisateur d’iPhone et recherchez-vous une smartwatch? Ne cherchez pas plus loin que l’Apple Watch, car elle s’intègre de manière transparente dans l’écosystème d’Apple pour créer une relation transparente entre votre iPhone, votre smartwatch et votre Mac.

Récemment, Apple a dévoilé sa dernière version de la gamme Apple Watch, la Watch Series 8, qui comprend de nouvelles fonctionnalités telles qu’un capteur de température. Il convient de noter que deux autres versions sont également disponibles, l’Apple Watch SE 2 et l’Apple Watch Ultra.

La septième génération de l’Apple Watch peut sembler paradoxale à première vue, car elle se concentre principalement sur l’augmentation de la taille de l’écran. Cependant, ce développement a des implications plus importantes qu’initialement apparentes. Alors que les dimensions du boîtier lui-même restent relativement inchangées, avec un millimètre ajouté en hauteur et en largeur, l’affichage prend beaucoup plus de place avec une augmentation de 20% de la surface d’affichage par rapport à la série 6. Cela se traduit par une montre qui est facile à lire au quotidien, surtout lorsqu’il est associé à un mode Always On 70 % plus lumineux.

Malgré ces changements, les composants internes restent relativement les mêmes, le nouveau processeur gérant principalement les pixels supplémentaires sans alourdir la durée de vie de la batterie. La batterie a également légèrement augmenté de taille, principalement pour compenser l’écran plus grand. En pratique, la batterie tient une journée entière, mais le temps de charge est plus rapide avec un chargeur 20 W. Permettant 8 heures d’autonomie en seulement 8 minutes de charge.

WatchOS

Côté logiciel, watchOS 8 apporte une foule de nouvelles fonctionnalités. Bien que l’Apple Watch Series 7 ne soit peut-être pas révolutionnaire, elle fait des progrès significatifs en termes de format et de capacités de charge, et elle reste l’une des meilleures montres intelligentes.

Cependant, la Series 7 sera bientôt remplacée par la nouvelle génération, à savoir l’Apple Watch Series 8, et ne sera donc pas disponible en store. Alors que la smartwatch Series 8 ne comporte que quelques améliorations, le véritable intérêt réside dans les versions SE et Ultra.

Considérez l’Apple Watch SE (2022) pour une option plus abordable. Cette dernière version de l’Apple Watch est sortie avec l’iPhone 14 et a reçu d’excellents commentaires dans les critiques. Il offre un large éventail de fonctionnalités, de l’installation d’applications au suivi des activités de fitness. Ce qui en fait une smartwatch polyvalente adaptée à un usage quotidien ou aux sportifs.

L’expérience utilisateur est complète, bien que la montre ne puisse être couplée qu’à un iPhone, ce qui est un inconvénient potentiel. Cependant, l’Apple Watch SE (2022) offre un excellent rapport qualité-prix pour sa qualité et ses fonctionnalités. Ce qui en fait l’une des meilleures options sur le marché pour les petits budgets.

Huawei, le géant chinois de la technologie connu pour ses smartphones et autres gadgets, a récemment présenté son dernier modèle de smartwatch, la Huawei Watch 3. Alors que la marque était connue pour ses modèles relativement abordables dans le passé. La Watch 3 marque une évolution vers le haut de gamme du marché. Non seulement cela, mais il dispose également d’un nouveau système d’exploitation – HarmonyOS. Ce qui en fait la première montre Huawei à utiliser cette technologie.

D’un point de vue esthétique, la Watch 3 impressionne par son design élégant et sa finition irréprochable. Cependant, il est également assez grand, ce qui pourrait être un problème pour les personnes ayant des poignets plus petits. Néanmoins, la Watch 3 est disponible en plusieurs variantes, y compris des bracelets en élastomère et en acier, qui correspondent à différentes préférences.

La couronne numérique de la Watch 3 sur le bord de l’appareil est similaire à celle de l’Apple Watch, offrant une navigation facile. Pendant ce temps, le panneau d’affichage AMOLED est lumineux et lisible en toutes circonstances, ajoutant à la commodité de la montre. L’application Huawei Health propose près de 300 références pour différents cadrans de montre, bien que beaucoup d’entre elles ne soient pas des options gratuites.

Suivi d’activité

En matière de suivi d’activité, la Watch 3 propose toutes les mesures classiques, à l’exception d’un électrocardiogramme. Cependant, il a une caractéristique unique : la capacité de mesurer la température de la peau. Ce qui peut avertir les porteurs en cas de fièvre. La durée de vie de la batterie est moyenne, environ 3 jours sur une seule charge.

L’un des aspects les plus intéressants de la Watch 3 est l’HarmonyOS. C’est un système d’exploitation relativement nouveau que Huawei a développé pour concurrencer Android et iOS. L’interface de la montre est bien pensée, avec des fonctionnalités intuitives et une navigation facile. Cependant, l’inconvénient est que les applications tierces sont encore très peu nombreuses, malgré le fait que le système soit ouvert aux développeurs.

Dans l’ensemble, la Watch 3 est un bon produit qui peut rivaliser avec d’autres modèles haut de gamme de marques comme Apple et Samsung. Avec son design élégant, ses fonctionnalités avancées et ses fonctionnalités impressionnantes, la Watch 3 pourrait être un excellent ajout à la collection technologique de n’importe qui.

Fitbit est une marque bien connue sur le marché du suivi du fitness et de la santé. Proposer une gamme de trackers d’activité et de montres connectées. Alors que leurs montres ont rencontré un succès mitigé, la Fitbit Sense a récemment surpris les consommateurs avec son approche 100% saine. Embarquant tous les capteurs disponibles à ce jour.

Le Fitbit Sense propose une gamme de capteurs, dont le très classique capteur cardiaque, ECG, capteur de température, capteur d’activité électrodermique et surveillance de la saturation en oxygène. Avec un peu plus de quatre jours d’autonomie, le Sense est un appareil fiable qui offre une surveillance de longue durée.

En plus de ses capteurs, le Sense revendique un design simple et qualitatif qui se fait dédié malgré son épaisseur. Son orientation santé fait que ses fonctions connectées sont assez limitées, notamment lorsqu’il s’agit d’applications tierces. Cela peut être un inconvénient pour les amateurs de sport, car la populaire application Adidas Running (anciennement connue sous le nom de Runtastic) n’est pas disponible.

Malgré ses limites, le Fitbit Sense est très apprécié pour la qualité de son application smartphone. Qui parvient à donner un sens à beaucoup de données brutes. Ces données sont analysées et contextualisées, avec des explications et des conseils bien présentés. Si vous cherchez à suivre votre santé, le Fitbit Sense est actuellement l’une des meilleures options disponibles.

Dans l’ensemble, la Fitbit Sense est une montre très fiable qui offre une approche complète de la surveillance de la santé. Bien qu’elle n’offre pas toutes les fonctionnalités d’une smartwatch à part entière, elle est très appréciée pour son accent sur la santé et le bien-être.

Xiaomi, la société chinoise d’électronique, a récemment lancé un nouveau modèle de smartwatch sous la marque Redmi. Qui cible le marché des smartwatch abordables. La Redmi Watch 2 Lite adopte un format carré rectangulaire, qui ressemble visiblement à l’Apple Watch. Cependant, contrairement à de nombreuses autres montres de Xiaomi, cette montre est plus basique et est livrée avec un seul bouton sur le bord et une finition entièrement en plastique.

Malgré ses caractéristiques de base, la Redmi Watch 2 Lite propose un écran LCD plus que correct pour le prix. Cependant, le mode Always On n’est pas disponible sur cette montre. La fonction de détection de mouvement, en revanche, est relativement efficace. Offrir aux utilisateurs une expérience améliorée par rapport aux autres montres intelligentes dans la même gamme de prix.

Applications principales

En ce qui concerne les fonctionnalités de l’application de la montre, les utilisateurs sont limités à ce qui est préinstallé sur la montre. De plus, la montre dépend du smartphone de l’utilisateur pour la connectivité. Cependant, les applications préinstallées sont basiques mais efficaces et couvrent la plupart des utilisations quotidiennes. De plus, la montre offre une surveillance cardiaque. Ce qui est une caractéristique essentielle pour les personnes qui souhaitent surveiller leur fréquence cardiaque. De plus, la montre peut être utilisée pour suivre l’activité physique avec une relative facilité.

La Redmi Watch 2 Lite a une autonomie d’environ deux jours, ce qui est considéré comme suffisant pour une utilisation normale. Le chargement de la montre se fait via un câble propriétaire, ce qui peut ne pas être aussi pratique pour certains utilisateurs. Si la montre ne devrait pas révolutionner le marché de la smartwatch, elle offre un bon compromis entre un bracelet connecté et une smartwatch plus chère.

En conclusion, la Watch 2 Lite de Redmi est une smartwatch abordable qui offre des fonctionnalités décentes pour son prix. Bien qu’il ne dispose peut-être pas des fonctionnalités et des capacités les plus avancées. Il fournit des fonctionnalités de base que la plupart des utilisateurs trouveraient utiles. Par conséquent, cela pourrait être une option appropriée pour les personnes qui recherchent une montre intelligente d’entrée de gamme sans se ruiner.

Verdict

En conclusion, le marché des montres connectées en 2023 regorge de vastes options qui répondent à une gamme de besoins et de préférences. Les montres intelligentes offrent commodité, style et fonctionnalité dans un seul appareil. Ils sont un excellent outil pour les amateurs de fitness, les athlètes et ceux qui cherchent à surveiller leurs progrès en matière de santé et de forme physique. Avec les meilleures montres connectées en 2023, vous pouvez vous attendre à une gamme de fonctionnalités. Y compris la surveillance de la fréquence cardiaque, le GPS, la surveillance SpO2 et la longue durée de vie de la batterie. Que vous recherchiez un accessoire élégant ou un outil pour vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme, les montres intelligentes énumérées ci-dessus sont les meilleures.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine