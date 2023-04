OnePlus Nord CE 3 Lite devient mondial sous le nom de Nord N30

OnePlus a récemment lancé son dernier appareil de milieu de gamme, le Nord CE 3 Lite, en Inde. Le smartphone est livré avec un chipset Snapdragon 695 et un appareil photo principal de 108 MP. Ces caractéristiques en font un appareil attrayant sur le marché des smartphones 5G de milieu de gamme. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l’appareil serait également lancé sur d’autres marchés, et maintenant, une nouvelle fuite révèle des informations sur le lancement aux États-Unis.

Un utilisateur du forum OnePlus affirme que le OnePlus Nord CE 3 Lite sera renommé OnePlus Nord N30 pour le marché américain. L’utilisateur a fourni les fichiers de construction du logiciel du Nord CE 3 Lite pour étayer son affirmation. Ce rapport suggère que le Nord CE 3 Lite remplacera le Nord N20. Contrairement à la version précédente, le nouveau téléphone a un écran plus grand qui se rafraîchit à 120 Hz, bien qu’il s’agisse d’un écran LCD plutôt que d’un AMOLED. De plus, l’appareil photo a été mis à jour d’un capteur 64MP à un capteur 108MP.

Caractéristiques du OnePlus Nord N30

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est livré avec un écran perforé central de 6,71 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté qui sert également de bouton d’alimentation. Il y a également deux anneaux de caméra sur le panneau arrière. Il est livré avec deux haut-parleurs stéréo pour une meilleure qualité audio.

Le smartphone est doté de trois caméras arrière, dont un capteur principal de 108 MP avec zoom sans perte 3x, un objectif de profondeur de 2 MP et une unité macro de 2 MP. Il y a une caméra frontale de 16MP pour la capture de selfie.

OnePlus a récemment lancé son dernier smartphone milieu de gamme, le OnePlus Nord CE 3 Lite. Cet appareil est alimenté par le SoC Snapdragon 695, ce qui en fait un appareil puissant pour sa gamme de prix. Il est livré avec 8 Go de RAM et 8 Go de RAM virtuelle, ce qui garantit un multitâche et un changement d’application fluides. Le Nord CE 3 Lite offre des options de stockage de 128 Go et 256 Go et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 67 W. Il fonctionne sur OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 et recevra deux ans de système d’exploitation garanti et trois ans de mises à jour de sécurité.

Les options de connectivité du OnePlus Nord CE 3 Lite incluent 5G, WiFi, Bluetooth 5.3, un port USB-C et une prise 3,5 mm.

Les informations divulguées sur le changement de marque du OnePlus Nord CE 3 Lite en OnePlus Nord N30 pour le marché américain suscitent l’enthousiasme des fans de OnePlus.

