Comment installer de bons modules de verrouillage sur Samsung [3 Méthodes]

Samsung a amélioré son jeu ces dernières années en matière de logiciels. La sortie de One UI est l’une des meilleures décisions de Samsung. Les téléphones Samsung sont livrés avec de nombreuses options pour les personnaliser. Et Good Lock passe au niveau supérieur.

Good Lock est très populaire parmi les utilisateurs de Samsung. Oui, de nombreux utilisateurs de Samsung ne sont toujours pas au courant de Good Lock, mais puisque vous êtes déjà ici, vous en êtes peut-être déjà au courant. Mais sinon, Good Lock est une application de Samsung qui permet d’ajouter des options avancées au téléphone. Il n’est pas préinstallé sur les téléphones Samsung. Enfin, nous avons partagé un guide pour installer Good Lock.

Good Lock est populaire en raison de sa large gamme de modules. Et chaque module apporte plus de personnalisation à sa catégorie. Comme le module Lock Star apporte un tas de personnalisations avancées à l’écran de verrouillage. Et il existe un module pour la plupart des catégories telles que les paramètres, l’écran d’accueil, etc.

Si vous venez de commencer avec Good Lock, vous voudrez peut-être savoir comment installer ces modules pour Good Lock. Et c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer dans le guide d’aujourd’hui.

Si Good Lock n’est pas disponible dans votre pays, vous pouvez installer Fine Lock qui prend également en charge les modules Good Lock.

Comment installer des modules pour un bon verrouillage

Méthode 1 :

Tout d’abord, assurez-vous d’installer Good Lock sur votre téléphone Samsung. Ouvrez l’application Good Lock. Vous verrez deux sections différentes (Life Up et Make Up) et chaque section avec des modules différents. Choisissez et appuyez sur l’icône de téléchargement à côté du module que vous souhaitez installer et cela vous mènera au Galaxy Store.

Appuyez sur le bouton Installer.

Attendez l’installation, puis ouvrez le Good Lock où vous trouverez ce module.



Méthode 2 :

Vous pouvez également télécharger des modules directement depuis Galaxy Store.

Assurez-vous de connaître le nom du module que vous souhaitez télécharger. Ouvrez le Galaxy Store sur votre téléphone. Recherchez le module en saisissant le nom exact. Dans la liste de recherche, choisissez votre module.

Appuyez sur le bouton Installer et il installera Good Lock Module.

Méthode 3 :

C’est la méthode que vous pouvez suivre si un bon module de verrouillage n’est pas disponible dans votre région ou n’est pas disponible sur Galaxy Store. Étant donné que les modules Good Lock sont des applications, vous pouvez facilement les charger si vous avez apk.

Téléchargez le module apk à partir d’une source fiable comme Apkmirror.

Copiez le fichier apk sur votre téléphone. Appuyez sur le fichier apk et s’il vous demande d’autoriser l’installation à partir d’une source inconnue, activez-le. Maintenant, appuyez à nouveau sur Apk et appuyez sur installer.

Le module Good Lock s’installera sur votre téléphone.

Il arrive parfois qu’un nouveau module Good Lock apparaisse, mais pour des régions et des utilisateurs limités. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser la troisième méthode pour obtenir ce module instantanément. Vous devrez peut-être utiliser le VPN si le module ne fonctionne pas pour l’indisponibilité de la région.

Certains des meilleurs modules Good Lock sont Theme Park, LockStar, HomeUp, ClockFace, QuickStar, One Hand Operation +, et plus encore. Lequel est votre favori?

Vous avez donc le guide complet sur la façon d’installer Good Lock Module sur les téléphones Samsung pour ajouter plus de réglages à votre téléphone. Et si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Aussi, si vous voulez un guide sur un sujet spécifique, faites-le nous savoir.

