Une console PlayStation portable arrive bientôt : tout ce que nous savons

Sony prend un pari risqué en entrant à nouveau sur le marché des consoles portables, suite à l’échec commercial de la PlayStation Vita. Cependant, la firme japonaise compte adopter une nouvelle stratégie avec la console Q Lite. La machine n’est pas entièrement portable mais plutôt basée sur la technologie Remote Play que Sony a essayé de développer ces derniers temps. Le Q Lite s’appuiera toujours sur la PS5 pour fonctionner. Et sera capable de diffuser des jeux jusqu’à 60 images par seconde en 1080p. Il est livré avec un écran tactile LCD de 8 pouces et des commandes similaires à celles du DualSense.

Tout ce que nous savons sur la prochaine console Portable PlayStation

Alors que l’annonce de l’ASUS ROG Ally a relancé l’actualité sur le marché des consoles portables, Sony fait également un pas significatif. Selon Tom Henderson via Insider Gaming, le Q Lite est encore en phase de test qualité. Et sa commercialisation pourrait être lancée entre celle de la PS5 Slim et de la PS5 Pro. Cependant, la pertinence de la console Q Lite est discutable, au vu de ce qu’elle propose. Et il pourrait subir le même sort que Logitech G Cloud et PS VR2. Une annonce officielle de Sony est attendue à l’occasion d’un éventuel PlayStation Showcase en juin.

Il convient de noter que le marché des consoles portables n’a pas été aussi populaire ces dernières années en raison de l’essor du jeu mobile. Les smartphones et les tablettes sont devenus les appareils incontournables des joueurs occasionnels. Et cela a entraîné une baisse de la demande de consoles portables dédiées. Cependant, il existe encore un marché de niche pour les consoles portables. Et Sony espère exploiter ce marché avec le Q Lite.

De plus, Sony a une histoire de succès sur le marché des consoles avec sa marque PlayStation. Et ils ont une base de fans fidèles qui achèteront probablement le Q Lite. Si Sony peut tenir les promesses du Q Lite, cela pourrait être un ajout réussi à sa gamme d’appareils de jeu. Cependant, seul le temps dira si le Q Lite sera en mesure de rivaliser avec les autres consoles portables du marché et de regagner la position de Sony en tant que leader sur le marché des consoles portables.

Q Lite de Sony : un nouveau concurrent sur le marché des consoles portables

Les dernières rumeurs concernant la console portable de Sony proviennent de Tom Henderson, un ancien journaliste désormais connu pour ses fuites sur les jeux FPS compétitifs comme Call of Duty et Battlefield. Depuis plusieurs mois, il multiplie les rumeurs autour de PlayStation. Notamment l’arrivée d’une PlayStation 5 avec un lecteur Blu-ray externe. Cependant, sa dernière annonce était plus vague, indiquant que Sony travaillait sur un nouveau type de matériel qui n’avait pas fait l’objet de rumeurs ou d’annonces jusqu’à présent. Cela a exclu les révisions de la PS5 ainsi que tout futur casque sans fil de console. Les fans ont alors spéculé sur une nouvelle console portable PlayStation.

Un autre journaliste, Jeff Grubb, a entendu des rumeurs sur une console portable dédiée au cloud gaming. Ce qui est une idée récente sur le marché. Cette console proposerait une manette physique, un écran et une connexion internet pour le streaming de jeux. Mais sans la puissance de calcul nécessaire pour exécuter des jeux nativement hors ligne sur l’appareil. Pour promouvoir son PlayStation Plus Premium, qui donne accès à un catalogue de jeux PlayStation 4 en streaming, Sony pourrait développer un nouvel appareil dans son écosystème aux côtés de la PS5 et du PS VR2. Un tel appareil pourrait également jouer « Remote Play » à partir d’une console locale.

En résumé, il y a deux rumeurs concernant la console portable de Sony. L’un suggère un accessoire PlayStation 5 qui utilise la fonction de lecture à distance et l’autre suggère une console de jeu cloud dédiée. Les deux rumeurs restent non confirmées par Sony, et les fans devront attendre une annonce officielle pour en être sûrs.

