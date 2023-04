L’application de fitness Gentler Streak est désormais entièrement compatible avec les fonctionnalités d’accessibilité d’iOS

Gentler Streak est devenu l’une des applications de fitness les plus populaires pour iPhone et Apple Watch. Et pour s’assurer que tout le monde peut utiliser l’application pour suivre sa santé, Gentler Streak a maintenant été mis à jour pour prendre pleinement en charge les fonctionnalités d’accessibilité d’iOS.

Les appareils Apple sont connus pour offrir de multiples fonctionnalités d’accessibilité. Cela inclut VoiceOver, AssistiveTouch et Dynamic Text. Avec ces options, n’importe qui peut facilement interagir avec les appareils en les adaptant en fonction de ses besoins. Et maintenant, les développeurs de Gentler Streak s’assurent que l’application fonctionne avec toutes ces fonctionnalités d’accessibilité.

Selon Gentler Streak, la version 3.0.4 le rend entièrement compatible avec les options Affichage et Taille du texte. Cela indique que les utilisateurs peuvent mettre le texte en gras, augmenter la taille des polices, réduire la transparence et augmenter le contraste pour une meilleure visualisation. Il existe également un support pour Réduire le mouvement, une option d’accessibilité qui réduit les animations iOS.

De plus, Gentler Streak fournit désormais des descriptions détaillées des fonctionnalités de l’application pour les utilisateurs avec VoiceOver activé. « La mise à niveau fait partie de l’engagement de Gentler Stories à donner la priorité à l’inclusion dans la santé et la forme physique et à garantir que chacun puisse atteindre ses objectifs de bien-être », ont déclaré les développeurs à Netcost-security.fr.

L’application Gentler Streak pour Apple Watch bénéficie également des mêmes améliorations, ainsi que d’une meilleure prise en charge d’AssistiveTouch, un mode qui aide les personnes ayant des difficultés à toucher l’écran à interagir avec le système à l’aide de gestes de la main. Toutes ces améliorations précèdent la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, célébrée le 18 mai.

En savoir plus sur Gentler Streak

Gentler Streak aide les utilisateurs non seulement à surveiller leur exercice, mais aussi à mieux comprendre leurs données de santé. L’application a reçu le prix de l’application de l’année 2022 pour Apple Watch par Apple. Gentler Streak est disponible sur iPhone depuis 2021 et est sorti sur Apple Watch en 2022.

Vous pouvez télécharger Gentler Streak gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement ou une licence à vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’application, assurez-vous de lire l’interview de Netcost-security.fr avec la fondatrice de Gentler Streak, Katarina Lotrič.

Sur une note connexe, Gentler Streak offre jusqu’à 50% de réduction sur un abonnement annuel avec partage familial pour les anciens et les nouveaux utilisateurs d’aujourd’hui jusqu’au 13 avril.

