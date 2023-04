Cette vidéo montre à quoi ressemble l’utilisation d’une Apple Lisa de 1983 en 2023

Apple Lisa a été lancée il y a 40 ans. Et bien qu’il ne soit jamais devenu un succès en raison de son prix élevé, Lisa a ouvert la voie au Macintosh et à d’autres ordinateurs dotés d’une interface utilisateur graphique. Mais comment le Lisa se compare-t-il aux ordinateurs modernes et même aux appareils comme les smartphones et les tablettes ?

The Verge a fait un rapport spécial racontant l’histoire derrière l’Apple Lisa et ce que ce serait d’utiliser un ordinateur de 1983 en 2023. Pour cela, le journaliste Adi Robertson s’est entretenu avec Bill Atkinson, l’un des ingénieurs responsables du projet Lisa chez Apple à le temps.

L’histoire derrière l’Apple Lisa

Comme certains d’entre vous le savent peut-être, les premiers ordinateurs n’avaient pas d’interface utilisateur graphique. Au lieu de cela, ils étaient trop complexes pour l’utilisateur moyen, car à peu près tout nécessitait l’exécution de commandes spécifiques. Dans les années 1970, Xerox a créé une division appelée PARC pour explorer ce que serait l’avenir de l’ordinateur personnel.

L’un des prototypes issus de ce projet était un ordinateur doté d’une interface utilisateur graphique contrôlée par une souris. Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, a usé de son influence pour jeter un coup d’œil au prototype de Xerox à l’époque. « En l’espace de, vous savez, 10 minutes, il était évident pour moi que tous les ordinateurs fonctionneraient comme ça », a déclaré Jobs dans une interview.

Mais selon Atkinson, Apple a fait beaucoup d’expérimentations pour proposer ce qui est devenu l’interface finale de Lisa. Sur quelques rares photos du processus de développement de Lisa, on peut voir que chaque fenêtre avait son propre menu. Cependant, l’ingénieur a souligné que cela devenait un problème car d’autres fenêtres pouvaient chevaucher les menus. La solution consistait à placer les menus en haut de l’écran, ce qui s’applique toujours à macOS à ce jour.

Le déplacement des menus vers le haut de l’écran a également entraîné un autre comportement que les ordinateurs ont encore à ce jour. Comme faire glisser le curseur vers le haut de l’écran prenait trop de temps, les ingénieurs ont décidé de faire bouger le curseur en fonction de la vitesse à laquelle l’utilisateur déplace la souris.

Une autre amélioration apportée par Apple par rapport aux solutions de Xerox concerne la manière dont les utilisateurs peuvent organiser leurs fichiers. Avec Xerox, l’utilisateur devait sélectionner le fichier, appuyer sur une touche spécifique, puis cliquer sur l’endroit où il voulait déplacer ce fichier. Apple, d’autre part, a créé le geste de glisser-déposer plus intuitif.

Ce qui a changé depuis 1983 dans les ordinateurs

Mais même si les ordinateurs modernes présentent de nombreuses similitudes avec Apple Lisa, beaucoup de choses ont changé depuis. La façon dont les applications fonctionnaient à l’époque était complètement différente. Par exemple, chaque fois que l’utilisateur modifiait un document, il était déplacé vers le bureau, puis replacé dans son dossier après la fermeture du fichier.

L’interface était intentionnellement pleine de skeumorphisme afin que l’utilisateur puisse tout associer au flux de travail d’un bureau réel. De nos jours, nous n’avons même plus à penser aux fichiers et aux dossiers. Dans la plupart des cas, nous interagissons avec les fichiers sans même les remarquer, et nous n’avons même pas besoin de nous soucier de l’endroit où ils sont enregistrés.

Mais sans Lisa et cette idée de rendre les ordinateurs plus intuitifs, la technologie serait certainement complètement différente aujourd’hui.

