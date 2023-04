PlayStation Q Lite : Voici les premiers concepts de la nouvelle console portable de Sony

Selon des rumeurs récentes et la confirmation organisée de l’initié Tom Henderson, il semble que Sony développe un nouveau portable. Cependant, ce n’est peut-être pas le retour glorieux que tous les fans attendaient. Sony a fait des débuts glorieux avec la PSP mais a lamentablement échoué avec la PS Vita et a fini par abandonner la console. Les consoles portables sont à nouveau tendance grâce au succès continu de la Nintendo Switch et aussi au lancement du Steam Deck. De nombreuses marques lancent des appareils de jeu portables conçus pour les jeux en nuage, tandis que d’autres préparent des PC portables comme le Steam Deck. Voyant le potentiel de ce marché, Sony arrive bientôt avec la PlayStation Q Lite (nom de code), mais encore une fois ce n’est pas le retour glorieux que vous attendiez.

PlayStation Remote Play – les arts conceptuels de l’appareil sont là

Selon les nouveaux rapports, l’appareil portant le nom de code Q Lite n’est pas exactement une console portable. Les rumeurs disent qu’il sera développé comme une « extension portable » de la PS5. Depuis l’époque de la PS3, Sony a essayé de pousser sa lecture à distance. Il était auparavant exclusif aux appareils Sony et à la PS Vita, mais il y a quelques années, la société a décidé de l’ouvrir à davantage d’appareils. Maintenant, Sony semble préparer un nouveau matériel conçu exclusivement pour exécuter Remote Play. Cela semble un peu inutile, après tout, vous pouvez faire la même chose avec un smartphone ordinaire exécutant l’application Remote Play. Il a des fonctionnalités supplémentaires, bien sûr, mais vous pouvez quand même faire la même chose avec un smartphone couplé au contrôleur DualSense.

Alors que l’appareil ne vient pas, et que nous n’obtenons pas de confirmation sur ses fonctionnalités, les fans rêvent de ce retour dans la catégorie des portables. À la lumière de ces rumeurs, une série d’art conceptuel a commencé à apparaître sur le Web. Les fans imaginent le design de ce nouveau produit et, bien sûr, créent quelque chose qui correspond au design de la PS5. Le premier art conceptuel ci-dessous imagine le produit comme « PS5 Go ». Cela a en fait du sens, car il ne s’agit que d’un moyen de jouer à la PS5 On-the-Go.

Il convient de noter que malgré la création du concept, tous les fans ne sont pas enthousiasmés par ce produit. Après tout, s’il s’agit d’un appareil exclusivement conçu pour la lecture à distance PS5, il sera très limité. Ce n’est pas ce que la plupart des fans attendaient d’un nouveau PlayStation Handheld.

L’ordinateur de poche a certaines limites

Selon les rumeurs, le nouveau portable PlayStation se présentera essentiellement sous la forme d’un contrôleur « Dual Sense » doté d’un immense écran de 8 pouces. Il aura les mêmes déclencheurs adaptatifs et un retour haptique immersif. Il y aura également une prise audio 3,5 mm séparée. Contrairement à Steam Deck et Nintendo Switch, il prendra en charge la résolution 1080p. Nous ne savons pas si l’écran prendra en charge la saisie tactile. Les détails sont encore rares, et nous devons encore digérer cela avec une pincée de sel. Après tout, Sony n’a fait aucune déclaration officielle concernant cette console portable.

Je ne veux pas paraître mauvais, mais il est difficile d’ignorer à quel point ce produit semble inutile. Il fonctionnera comme un deuxième écran pour la PS5, qui nécessitera une connexion Internet constante pour fonctionner. Ce sera probablement Internet Wi-Fi, car nous ne pensons pas qu’il aura une connectivité mobile. En fait, l’appareil semble avoir quelques inconvénients quand on le compare à jouer sur un smartphone avec Remote Play. La plupart des appareils Android et iOS prennent en charge Dual Sense. Ainsi, vous pouvez facilement jouer à la PS5 sur l’écran de votre smartphone lorsque vous êtes à d’autres endroits. Le Q Lite a quelques fonctionnalités sophistiquées, mais il semble manquer de « piquant » en ce moment.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre de voir si Sony le confirmera ou s’il ne s’agit que d’un autre produit qui ne quittera jamais les laboratoires de l’entreprise.

