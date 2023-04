Cosplayez votre SSD avec les nouveaux disques Star Wars NVMe de Seagate

En un mot : Seagate a introduit une nouvelle gamme de disques SSD sous licence en édition spéciale basée sur l’univers populaire de Star Wars. Officiellement connus sous le nom de SSD FireCuda PCIe Gen4 NVMe Lightsaber Collection Special Edition, les disques sont proposés dans votre choix de capacités de 1 To ou 2 To.

Les disques sont censés être capables de vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 7 300 Mo/s et d’écritures séquentielles jusqu’à 6 900 Mo/s. Tous sont couverts par une garantie de cinq ans et trois ans de services de récupération de données Rescue, et ont un temps moyen entre les pannes de 1,8 million d’heures.

Le dernier né de Seagate est mis en valeur par trois façades interchangeables basées sur trois designs de sabre laser emblématiques. Chaque façade est dotée d’un éclairage LED RVB pour correspondre à l’ambiance de votre personnage choisi – Dark Vador, Obi-Wan Kenobi ou Luke Skywalker. Notez que votre carte mère aura besoin d’un en-tête adressable 5V pour contrôler l’éclairage de la façade.

Le mécanisme de plaque frontale interchangeable a été conçu et développé par le fabricant d’engrenages de refroidissement par eau EKWB.

Seagate a déclaré que ses disques sont disponibles à partir d’aujourd’hui au prix de 184,99 $ pour le modèle 1 To ou de 289,99 $ pour un disque de 2 To. Malheureusement, aucun des principaux sites de ventes que j’ai consultés n’a encore répertorié les disques, vous ne pourrez donc peut-être pas en rapporter un à la maison tout de suite.

Il convient de mentionner que les disques sous-jacents semblent ici être des SSD standard de la série FireCuda 530. Si vous êtes simplement intéressé par le lecteur et que vous n’avez pas besoin d’une façade Star Wars flashy, vous pouvez vous procurer le modèle 1 To pour seulement 109,27 $ ou la déclinaison 2 To pour 188 $. Je sais déjà quelle route j’irais, d’autant plus que mon étui n’a pas de fenêtre, donc tout bonbon pour les yeux serait totalement inapprécié. Mais peut-être avez-vous un vieux GPU Titan sur le thème de Star Wars qui se marierait parfaitement avec ce lecteur de sabre laser Seagate, ou vous aimez vraiment Star Wars ?

TrendForce a déclaré la semaine dernière que les prix des SSD n’avaient pas encore touché le fond, alors peut-être que si vous pouvez tenir un peu plus longtemps, vous pourrez peut-être économiser encore plus sur un nouveau disque.

