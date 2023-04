Moto Razr 40 Ultra certifié pour avoir le plus grand écran externe

Il n’y a pas si longtemps, Huawei a lancé la dernière génération de téléphones portables à écran pliable, le Huawei Mate X3. Cet appareil a battu le record de l’industrie en termes de finesse et de légèreté et est devenu l’un des téléphones portables à écran pliable les plus pratiques. Cependant, cet appareil n’est en aucun cas bon marché. Cela rend le téléphone mobile indésirable pour de nombreux utilisateurs potentiels. Cependant, le nouveau produit de Motorola, qui se concentre sur la voie rentable du « boucher des prix », arrive. Le nom de ce téléphone portable pliable est Moto Razr 40 Ultra.

Moto Razr 40 Ultra pour utiliser un design similaire

Selon un nouveau rapport, le Moto Razr 40 Ultra a été approuvé par l’autorité TDRA des Émirats arabes unis. Cette certification révèle le modèle de l’appareil comme XT2321-1. De plus, ce numéro de modèle est le même que la rumeur précédente du Moto Razr 2023 en Chine. Cela indique que ce téléphone mobile aura le même numéro de modèle pour différents marchés.

En termes d’apparence, les rapports précédents révèlent que cet appareil utilisera un design similaire à celui de la génération précédente. La conception globale sera ronde et le module de caméra arrière sera horizontal. Par ailleurs, la correspondance adopte une conception d’épissage unique et audacieuse.

La société a beaucoup travaillé sur l’affichage secondaire de cet appareil. Il est livré avec l’une des plus grandes mises à niveau. Les zones à double caméra et flash sont conservées de la même manière que le style perforé. De cette façon, la taille de l’écran secondaire sera considérablement augmentée. D’après les rapports jusqu’à présent, cet écran pourrait atteindre une taille de 4,5 pouces et peut gérer plus d’opérations. Cela rend l’affichage plus pratique.

En termes de configuration de base, le Moto Razr 2023 peut être équipé de la dernière puce Snapdragon 8 de 2e génération de Qualcomm et ses performances sont au premier niveau. L’appareil dispose également d’une batterie intégrée de 3640 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W. Pour le moment, il n’y a pas de date de lancement officielle pour ce téléphone mobile.

