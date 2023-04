Lancement des OnePlus Nord Buds 2 : son amélioré et performances ANC à 59 $ !

Les OnePlus Nord Buds étaient l’une des offres d’écouteurs sous-estimées de OnePlus. Même s’il n’a pas attiré beaucoup d’attention, il a vraiment apporté beaucoup de choses sur la table, surtout pour le prix. Eh bien, les OnePlus Nord Buds 2 ont décidé de suivre le même chemin que le prédécesseur.

Cependant, les Nord Buds 2 ne sont pas simplement une autre paire de Buds TWS bon marché et abordables. Au lieu de cela, cela fonctionne sur les choses que Nord Buds a bien faites et apporte des améliorations dans les domaines où cela compte vraiment. Pour être exact, il pourrait s’agir des meilleurs écouteurs ANC bon marché actuels.

OnePlus Nord Buds 2 offre une expérience phare à un prix abordable

Bien que le Nord Buds 2 soit au prix de 59 $, il possède de nombreuses fonctionnalités que l’on trouve généralement dans les écouteurs dans la gamme de 100 $ ou plus ou de 200 $ et plus. Par exemple, il existe une excellente technologie de suppression active du bruit (ANC). En fait, la fonction ANC des écouteurs peut annuler le bruit jusqu’à 25 dB ! Un mode de transparence est également disponible. Cela vous permettra d’entendre les bruits extérieurs lorsque vous en aurez besoin.

Vous serez également assez étonné des performances sonores des OnePlus Nord Buds 2. Les Buds sont livrés avec l’algorithme d’amélioration des basses BassWave. Cette technologie, combinée aux grands haut-parleurs de 12,4 mm des Buds, vous offrira des basses grondantes de vos morceaux préférés. De plus, il existe un support Dolby Atmos et Dirac Audio Tuner !

La même chose s’applique à la qualité d’appel. Pour vous assurer que vous pouvez prendre un appel dans tous les environnements, le OnePlus Nord Buds 2 a une conception à double microphone. Avec l’algorithme AI Clear Calls, ces microphones dévoilent le bruit de fond pour rendre vos appels parfaitement clairs.

Même la durée de vie de la batterie du OnePlus Nord Buds 2 est fiable. Avec une charge complète, vous pouvez obtenir jusqu’à 36 heures d’autonomie à partir du boîtier et des écouteurs. Les Buds peuvent offrir jusqu’à 7 heures d’écoute. Et grâce à la prise en charge de la charge rapide, vous pouvez obtenir jusqu’à 5 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge.

