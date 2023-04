Microsoft Swiftkey Beta intègre le nouveau Bing

Microsoft SwiftKey est l’un des claviers les plus populaires et personnalisables pour les appareils Android et iOS. Sa principale caractéristique est qu’il apprend le style d’écriture de l’utilisateur. Y compris les mots, les phrases et les emojis que vous utilisez le plus, et vous offre une correction automatique et des prédictions plus précises. De plus, il vous permet d’écrire en faisant glisser votre doigt sur les lettres, de changer la couleur et la disposition des touches. En plus d’accéder à une grande variété d’outils tels que des GIF, des autocollants, un traducteur ou un presse-papiers. Pouvoir écrire jusqu’à cinq langues sans modifier la configuration.

Quoi de neuf dans la version bêta ?

La version bêta de Microsoft SwiftKey est un outil qui vous permet de découvrir d’abord les nouvelles fonctionnalités que le clavier intègre avant le reste des utilisateurs. L’application bêta ne remplace pas l’application standard, mais est plutôt téléchargée en tant que deuxième application afin que les deux puissent être comparées. L’une des dernières innovations présentées par la version bêta est l’intégration du nouveau Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

Le nouveau Bing peut être activé à partir de la barre d’outils du clavier et vous permet de rechercher sur le Web sans quitter l’application dans laquelle vous tapez. Par exemple, vous pouvez rechercher des informations sur un sujet, une image, une vidéo ou une carte et les partager facilement en appuyant simplement sur un bouton. Le nouveau Bing propose également des suggestions liées à la recherche et vous permet de changer la langue ou le pays des résultats.

Cette fonction peut être très utile pour gagner du temps et éviter de devoir changer d’application à chaque fois que vous souhaitez rechercher quelque chose sur Internet. De plus, le nouveau Bing respecte la confidentialité des utilisateurs et n’enregistre ni ne partage votre historique de recherche.

La version bêta de Microsoft SwiftKey est un moyen de se tenir au courant des innovations introduites par le meilleur clavier pour Android et iOS. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis Google Play ou l’App Store et profiter de ses avantages avant tout le monde.

