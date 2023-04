Berlusconi et la leucémie : quels sont les symptômes, les causes et comment traiter le cancer du sang

Silvio Berlusconi pourrait être atteint de leucémie, un cancer du sang. Il existe différentes formes. Ce que nous savons des symptômes, des causes, du traitement et de la survie de la maladie.

Selon le Corriere della Sera, l’ancien premier ministre et président de Forza Italia Silvio Berlusconi serait atteint de leucémie, un cancer du sang. Pour le moment il n’y a pas de confirmation officielle, cependant, selon des rumeurs de presse, le diagnostic aurait été posé en mars et le patient aurait déjà commencé à suivre la thérapie appropriée. Actuellement, nous le répétons, il n’y a aucun bulletin de l’hôpital San Raffaele de Milan – où il a été hospitalisé pour une pneumonie – et aucune déclaration de son médecin, le professeur Alberto Zangrillo, chef du service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital milanais. Mais qu’est-ce que la leucémie exactement ? Voici ce que nous savons des symptômes, des causes, du traitement et de la survie de cette famille de maladies.

Qu’est-ce que la leucémie

Comme l’explique l’Institut Humanitas, avec le myélome et les lymphomes, les leucémies font partie des cancers du sang. Ils proviennent de mutations malignes des cellules souches produites par la moelle osseuse, qui donnent vie aux éléments corpusculaires du sang tels que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. En termes très simples, explique l’Association française pour la recherche sur le cancer (AIRC), « chez les personnes atteintes de leucémie, il y a une prolifération incontrôlée de ces cellules souches, appelées cellules leucémiques ou blastes, qui interfèrent avec la croissance et le développement des cellules sanguines normales » . Il existe de nombreuses formes de leucémie, qui sont classées en fonction de paramètres tels que la vitesse et l’évolution de la maladie, ainsi que le type de cellule impliquée. Les deux principales catégories sont les leucémies aiguës et les leucémies chroniques. Le premier, comme l’indique Humanitas, comprend des maladies à évolution clinique rapide et à pronostic sévère, tandis que le second a des maladies à progression plus lente, qui peuvent être asymptomatiques pendant une période de temps significative. Par exemple, la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë, la leucémie myéloïde chronique, la leucémie lymphoïde chronique, les syndromes myélodysplasiques et d’autres formes sont connues.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) explique que dans des conditions normales, les cellules immatures qui donnent vie aux globules sanguins ne sont pas libérées dans la circulation sanguine, cependant, dans la leucémie, elles sont introduites en grande quantité et sont appelées « blastes leucémiques ». ” . Ces cellules peuvent également s’accumuler dans la rate et les ganglions lymphatiques, ainsi que dans le sang et la moelle osseuse, entraînant une variété de symptômes selon le type de leucémie. De plus, du fait de la présence de ces cellules malades, tout le cycle de maturation, de maintien et d’élimination des éléments corpusculaires sains est altéré, qui par conséquent diminuent en nombre (cytopénie) avec des effets importants sur la santé. « La prolifération anormale, l’expansion clonale, la différenciation aberrante et la diminution de l’apoptose (mort cellulaire programmée) conduisent au remplacement des éléments sanguins normaux par des cellules malignes », expliquent les manuels MSD pour les professionnels de la santé faisant autorité.

Quels sont les symptômes et les causes de la leucémie

La leucémie peut provoquer de nombreux symptômes différents. Certains sont génériques, d’autres plus spécifiques selon le type, la gravité et la rapidité de la maladie. Parmi les manifestations cliniques, l’Institut Humanitas rapporte de la fièvre avec ou sans frissons ; fatigue; perte de poids (perte de poids) sans justification ; formation de pétéchies (taches roses et violacées) sur la peau ; infections fréquentes; hémorragies; douleurs articulaires et osseuses; transpiration excessive surtout la nuit; ganglions lymphatiques, foie et rate hypertrophiés. L’Istituto Superiore di Sanità indique également la sensation d’évanouissement, de pâleur et d’essoufflement. Les symptômes peuvent être liés à une leucopénie, une anémie et une thrombocytopénie, ou à des carences en éléments sanguins. Les causes comprennent les antécédents familiaux, l’exposition aux radiations, la chimiothérapie et la radiothérapie pour lutter contre une forme antérieure de cancer, les produits chimiques (tels que le benzène et le formaldéhyde), le tabagisme, etc. Cependant, de nombreux patients développent une leucémie sans facteur de risque connu.

Qui souffre de leucémie

Selon les données de l’AIRC, en France « 17,5 cas de leucémie sont diagnostiqués pour 100 000 hommes et 10,5 pour 100 000 femmes », soit environ 4 700 chez les hommes et 3 200 chez les femmes. La forme la plus courante dans notre pays est la leucémie lymphoïde chronique à cellules B, qui touche environ 30 % des diagnostics, tandis que la leucémie aiguë lymphoblastique « représente 20 % des leucémies chez les personnes âgées ». Environ 50 % des tumeurs chez les enfants sont des leucémies et des lymphomes, telles que détectées par le registre italien du cancer 2021 ARTIUM.

Comment traite-t-on la leucémie ?

Le diagnostic de leucémie peut survenir suite à l’analyse de la formule sanguine, de la moelle osseuse ou d’une visite qui montre une hypertrophie du foie, etc. Une biopsie osseuse et une ponction lombaire peuvent être nécessaires pour confirmation, éventuellement accompagnées d’examens (par exemple, une tomodensitométrie) et de tests génétiques. Une fois diagnostiquée, la maladie peut être traitée avec plusieurs procédures, basées sur les évaluations de l’équipe médicale traitante. Il s’agit notamment de la greffe de cellules souches, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la pharmacothérapie biologique, etc. L’AIRC explique que la survie cinq ans après le diagnostic pour toutes les formes de leucémie « est d’environ 45% chez les adultes », alors que chez les enfants, elle peut atteindre 90% pour la leucémie lymphoïde.

