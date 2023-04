Huawei P60 et P60 Pro brisent les barrières avec la connectivité 5G malgré les sanctions américaines

Si vous avez rattrapé les récents lancements de Huawei, vous savez peut-être que la série P60 est livrée avec une connectivité 4G. Et même si les téléphones sont excellents, ne pas avoir d’accès au réseau 5G pourrait être un facteur décisif pour beaucoup. Eh bien, pour s’assurer que les téléphones Huawei P60 sont en ligne avec d’autres produits phares, le fabricant chinois a développé une solution innovante pour freiner les sanctions américaines.

Comme la série Huawei P50, la gamme Huawei P60 propose désormais des étuis pour offrir une connectivité 5G appropriée sur les produits phares. Et comme les boîtiers de la gamme P50, les nouveaux boîtiers sont fabriqués par le fabricant chinois Soyealink. À vrai dire, ce sont probablement les étuis de téléphone les plus innovants et les plus high-tech qui existent.

La série Huawei P60 reçoit la connectivité 5G avec un nouveau boîtier

Le dernier étui 5G pour la gamme Huawei P60 a une construction en matériau PU et est disponible dans une couleur gris métal. Ici, le choix du matériau garantit que le boîtier est à la fois durable et fiable. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier de l’échange fréquent de boîtiers pour une connectivité 5G appropriée.

En dehors de cela, le nouveau boîtier de la série Huawei P60 peut offrir des bandes de fréquences bimodes 5G SA et NSA. Celles-ci sont plus que suffisantes pour une connectivité solide et vous permettent d’obtenir de superbes vitesses 5G. Et lorsque vous installez le boîtier, il apportera un nouvel outil de gestion 5G à l’écran sur votre téléphone.

Cet outil vous permettra de gérer, de basculer et de vérifier tous les réseaux 5G disponibles dans votre région. En conséquence, vous serez à peu près assuré d’obtenir une excellente expérience globale de la 5G.

Mais comment l’affaire fonctionne-t-elle réellement? En bref, cela fonctionne avec eSIM. Cela simplifie l’ensemble du processus et facilite l’accès plus rapide aux réseaux 5G. Il vous suffit d’installer la coque à l’arrière de votre appareil Huawei P60 et le téléphone lancera automatiquement un assistant de configuration. Vous y trouverez toutes les instructions dont vous aurez besoin pour commencer.

Sur cette note, le boîtier 5G pour la série Huawei P60 est livré avec un port de charge intégré. Et la bonne nouvelle est que le port de charge prend en charge la dernière charge ultra-rapide de 88 W, disponible à la fois pour le P60 et le P60 Pro.

Caractéristiques des boîtiers Soyealink P60 Series 5G

Comme indiqué précédemment, les boîtiers 5G de la série P60 ont une excellente qualité de fabrication. Ils sont fins et légers, mais en même temps, ils ont une construction robuste et sont très durables. Si vous voulez parler de mesures, les boîtiers mesurent 167,5 mm de hauteur, 13,8 mm de profondeur et 77,8 mm de largeur. En revanche, les boîtiers ne pèsent que 53,5 grammes. Vous n’aurez donc pas à vous soucier qu’ils mettent trop de poids sur votre téléphone.

En dehors de cela, le boîtier 5G de la série Huawei P60 comprend un chipset double cœur à l’intérieur. Il est cadencé à 1,35 GHz et prend en charge 3GPP R15. Parmi tous les supports réseau, vous avez NSA + SA et 5G-Sub 6. Pendant ce temps, le boîtier prend en charge ces bandes de fréquences :

NSA : B3+N41, B3+N78, B3+N79, B1+N78, B1+N41, B39+N41, B39+N79, B41+N79, B5+N78, B8+N78

SA : N1, N3, N28, N41, N77, N78, N79

Le port USB en bas peut activer les connexions 2.0 OTG, ce qui vous permettra de vous connecter à un PC pour les transferts de données. Dans le même temps, l’interface USB-C a la capacité de laisser le téléphone à la vitesse de charge rapide de 88 W. Par conséquent, vous ne ressentirez pas le besoin de retirer la coque de l’appareil Huawei P60 pour quelque raison que ce soit.

