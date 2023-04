La Chine veut bloquer l’exportation des terres rares, ce sont les ressources dont dépend l’avenir

Les 17 éléments chimiques représentent la clé du progrès. Pékin les utilise comme outil géopolitique depuis des années, la dernière décision est une réponse au blocus américain des puces.

L’avenir se construit avec des terres rares. Smartphones, tablettes, énergies renouvelables, voitures électriques, et la possibilité de contenir la hausse de température en dessous de 2 degrés. La Chine le sait bien et veut en effet bloquer l’exportation d’éléments chimiques. En réalité, il a tenu en échec les États-Unis et le Japon pendant des années avec des menaces d’embargos, mais maintenant il doit se venger car Washington, pour entraver la montée en puissance de la Chine, a fermé le robinet des puces. Désormais, Pékin veut jouer sa carte maîtresse.

Le tango entre semi-conducteurs et terres rares est un bel exemple d’interdépendance géopolitique. Bien qu’aucune des parties ne veuille l’admettre, pour le moment, la Chine et les États-Unis ne peuvent pas se passer l’un de l’autre. Les puces et les terres rares sont en effet les éléments de base de l’évolution dans les secteurs stratégiques de la technologie.

Que sont les terres rares

On les dit rares mais ils ne le sont pas. Mieux encore, ce sont des minéraux disponibles en plus grande quantité que le nickel ou le cuivre commun, mais leur concentration géographique et le processus d’extraction complexe les rendent précieux. En effet, il s’agit d’éléments chimiques introuvables isolés dans la nature, ils doivent d’abord être extraits des mines, puis séparés par des procédés de raffinage à fort impact environnemental.

Les terres rares sont en tout 17 éléments chimiques, dont le scandium, le lanthane, le cérium, l’yttrium, le praséodyme, le lithium, le cobalt. Ils constituent la base de fabrication de tous les appareils électroniques, des smartphones aux tablettes. De plus, toute la filière automobile, batteries rechargeables, fibre optique est à base de terres rares. Elles sont aussi fondamentales pour les technologies vertes, il serait impensable de construire les aimants permanents des éoliennes ou des moteurs électriques sans terres rares.

Le plan d’exportation de la Chine

Les responsables éditent une liste mise à jour 2020 des restrictions à l’exportation. L’objectif est d’écrire de nouvelles règles plus strictes pour interdire tout ou partie du commerce de certains dérivés de terres rares. Les ministres du Commerce et de la Technologie l’avaient déjà annoncé en décembre 2022, désormais selon le journal chinois Nikkei, 43 amendements devraient être ajoutés au texte original. Non seulement l’extraction, la Chine a également le pouvoir sur le traitement des terres rares, celles extraites aux États-Unis sont en fait expédiées dans le pays pour y être raffinées.

Alors que d’un côté Pékin tente de freiner l’essor américain en bloquant l’exportation de terres rares, de l’autre les Etats-Unis ont engagé la même bataille mais avec les semi-conducteurs, pour freiner l’essor technologique chinois. Les semi-conducteurs sont le point faible de la Chine, c’est pourquoi les experts ont expliqué que les terres rares deviendront la monnaie d’échange idéale pour faire pression et assouplir les politiques agressives des États-Unis. Washington et Tokyo seront contraints de céder car le blocus des terres rares romprait la chaîne d’approvisionnement du progrès.

La géopolitique des terres rares

Depuis des années, les terres rares sont devenues un instrument de pression diplomatique. En réalité, jusqu’en 2011, près de 98 % du contrôle de la production minière était entre les mains de la Chine. Après le début d’une érosion progressive, de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché, tels que l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Myanmar, l’Inde et le Groenland. Maintenant aussi l’Europe, car un nouveau gisement a été découvert en Suède en 2022.

Cependant, la Chine a réussi à maintenir sa domination sur le marché et sa puissance s’est manifestée en montrant ses muscles au bon moment. Quelques exemples. Le premier cas emblématique a été l’embargo sur les terres rares pour prendre le contrôle des îles Senkaku, administrées par le Japon puis revendiquées par Pékin. Mais même lorsqu’en 2019, la Chine a de nouveau tiré parti du blocage des exportations de terres rares vers les États-Unis, pour obtenir une pause dans la guerre commerciale de Donald Trump. Et cela ne pouvait que fonctionner, étant donné que 80 % des importations de minerais rares dépendaient de la Chine, et que le système de défense américain le plus avancé reposait justement sur l’utilisation massive des terres rares.

