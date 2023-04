Nokia Magic Max : écran sans cadre, nouvelle interface utilisateur et autres fuites de spécifications, Apple est la cible principale

Nokia ne fait peut-être pas partie des meilleurs téléphones que nous avons actuellement. Cependant, c’est une marque que presque tout le monde dans le monde connaît bien. Il y a quelques années, Nokia était au sommet du monde. La société finlandaise se trouvait dans une position qui semblait presque impossible à saisir.

La tournure brutale de l’événement est survenue après que le monde soit passé au monde des smartphones. Nokia a rapidement commencé à perdre sa suprématie alors que d’autres fabricants de smartphones comme Apple et Samsung ont pris le relais. Même si l’entreprise est toujours en vie, la plupart des gens dans le monde ne considèrent même pas les téléphones Nokia lorsqu’ils envisagent d’acheter un nouveau smartphone.

D’après toutes les indications, les choses vont bientôt changer et vous devrez peut-être reconsidérer l’achat d’un téléphone Nokia. BBK Group, la société qui a acheté la marque Nokia à Microsoft, est déterminée à faire à nouveau une déclaration avec la marque Nokia.

Nouveau logo et nouvelle interface utilisateur

Récemment, la société a introduit un logo Nokia récemment rafraîchi qui en dit long. La société a également introduit une nouvelle interface utilisateur qui pourrait éventuellement changer beaucoup dans les conceptions et les animations.

La société apporte un certain nombre de changements qui pourraient aider à redonner vie au Nokia Drand. Des sources affirment que Nokia se prépare maintenant à entrer pleinement dans le segment phare.

Nokia se prépare actuellement à lancer un grand téléphone phare avec un design très attrayant et une nouvelle interface utilisateur. On dit que le téléphone est livré avec d’excellentes spécifications qui le placeront en concurrence directe avec l’iPhone.

Selon certaines informations, le prochain Nokia portera le nom de « Nokia Magic Max ». Le Nokia Magic Max serait le premier téléphone Nokia à introduire la Pure UI de Nokia, la dernière interface utilisateur de la société. D’autres sources affirment que cette interface utilisateur ne sera peut-être pas disponible sur les smartphones Nokia, mais nous espérons que non.

Conception du Nokia Magic Max

Selon des fuites récentes, le Nokia Magic Max présentera un design très unique, mais familier. Sur le devant, on dit qu’il est livré avec un affichage plein écran sans cadre. Cependant, la disposition de la caméra à l’arrière semble familière à celle de l’iPhone d’Apple.

L’appareil sera également livré avec des bords plats qui s’inspirent également de l’iPhone. Les bords arrière semblent plus arrondis que ceux de l’iPhone. Ce sera un plus en raison du confort des bords arrondis dans la paume.

Caractéristiques du Nokia Magic Max

Auparavant, nous avions rendu compte de quelques spécifications du prochain appareil phare de Nokia. Nous avons maintenant presque toutes les spécifications, grâce à une récente fuite de 91Mobiles.

À l’avant, le Nokia Magic Max est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces. On dit que l’écran est livré avec des lunettes très différentes de ce que nous avons sur l’iPhone. Il comportera également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1080 × 2400. Au centre le plus haut de l’écran, il y aura une caméra selfie perforée de 64MP.

Performances du Nokia Magic Max

Du côté des performances, Nokia mettra tout en œuvre en proposant la dernière et efficace puce Snapdragon 8 Gen 2. Des sources indiquent également que l’appareil comportera des options de mémoire de 8 Go, 12 Go et 16 GM.

En termes de capacité de stockage, vous aurez le choix entre deux options de stockage. Le Nokia Magic Max proposera des options de stockage de 256 Go et 512 Go. Les deux stockages fonctionneront sur la technologie de stockage la plus rapide qui est l’UFS 4.0.

À l’arrière, l’appareil abritera une configuration à trois caméras. Il comprendra un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra large de 16 MP et un objectif macro de 5 MP.

L’une des meilleures caractéristiques de ce téléphone sera la durée de vie de la batterie. La fuite indique que le prochain téléphone phare de Nokia comportera une batterie de 7 500 mAh. Ils ont également mentionné une capacité de charge rapide mais n’ont indiqué aucun chiffre.

Prix, couleurs et date de sortie du Nokia Magic Max

Selon des sources, Nokia vendra l’appareil à un prix de départ incroyable de 32 990 INR (400 $). On dit que l’appareil est disponible en quatre options de couleurs différentes; Rouge, noir, or et vert. Nokia n’a pas encore fait de déclaration officielle, mais des rapports affirment que le Nokia Magic Max sera lancé en août 2023.

Dans la mesure où cela ressemble à une nouvelle passionnante, l’appareil lui-même sera un appareil passionnant. Nous suivrons de près les actualités autour du Nokia Magic Max. Chaque fois qu’il y a de nouveaux développements, nous nous assurerons que vous obtenez les nouvelles en premier.

Source / Via : 91Mobiles

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine