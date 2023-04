Des empreintes de dinosaures trouvées sous la table d’un restaurant chinois datent de 100 millions d’années

Ceci est confirmé par les analyses menées par une équipe internationale d’experts qui ont attribué l’appartenance des traces à un sauropode à long cou ayant vécu au Crétacé.

Les empreintes de dinosaures découvertes dans un restaurant chinois / Credo : L. Xing

Les empreintes trouvées sous la table d’un restaurant chinois en 2022 appartiennent à un dinosaure qui vivait il y a 100 millions d’années. Ceci est confirmé par les analyses menées par une équipe internationale d’experts qui, après une étude minutieuse des « traces du restaurant » – comme vous les appelez après que leur découverte est devenue l’actualité mondiale parce qu’elles ont été remarquées par un client curieux d’un restaurant à Leshan, dans la province du Sichuan, en Chine – l’ont attribué à un sauropode au long cou qui vivait au Crétacé. « Cette personne a remarqué environ une douzaine de plongées régulièrement espacées au Garden Restaurant à Leshan », a expliqué le Dr Anthony Romilio du Dinosaur Lab de l’Université du Queensland en Australie, qui, avec des collègues de l’Université chinoise des géosciences de Pékin, a validé les empreintes fossilisées.

D’environ 50-60 cm de long, selon l’étude, qui vient d’être publiée dans la revue Cretaceous Research, les traces avaient déjà été remarquées dans les années 1950, mais ceux qui vivaient dans la structure, qui à l’époque était une maison, pensaient qu’elles n’étaient rien spécial, assez pour les recouvrir pour uniformiser le sol. Il y a trois ans, la maison a été transformée en restaurant par ses nouveaux propriétaires et les travaux de rénovation ont à nouveau révélé la présence de traces à plusieurs endroits dans la cour. Pourtant, personne n’a supposé que c’était quelque chose d’inhabituel.

« Ils sont passés inaperçus pendant si longtemps, mais une fois que vous savez ce qu’ils sont, il est difficile de les manquer », a déclaré Lida Xing, professeur agrégé à l’Université chinoise des géosciences qui a travaillé sur leur identification. La région n’a pas de traces de dinosaures squelettiques, donc ces traces fossilisées fournissent des informations précieuses sur les types de dinosaures qui vivaient dans cette région. »

En utilisant des scanners 3D et en comparant les dimensions des empreintes avec celles de squelettes fossiles complets, l’équipe a ensuite confirmé que les empreintes avaient été laissées par des sauropodes, des dinosaures herbivores qui ont atteint des tailles énormes. Selon les estimations des scientifiques, les « dinosaures du restaurant » mesuraient environ 10 mètres de long. « Nous savons aussi que ces dinosaures ont fait des pas plutôt courts pour des animaux aussi gros, avec une vitesse de marche d’environ deux kilomètres à l’heure », a ajouté le Dr Romilio, soulignant l’importance des découvertes qui peuvent être faites par des gens ordinaires. « Cela témoigne de la valeur d’être curieux de ce qui nous entoure et de prêter attention au monde qui nous entoure – poursuit l’expert -. Pour les quelques chanceux, les découvertes peuvent provenir d’endroits improbables, même en prenant une bouchée. »

Les « traces du restaurant », précisent les scientifiques, remontent au Crétacé inférieur, se trouvent dans la formation de Jiaguan et ont été laissées par un sauropode de type Brontopodus typique de l’ichnofaune du bassin du Sichuan. Des millions d’années plus tard, ils se trouvent dans une position si inhabituelle qu’ils semblent presque être un rappel de la façon dont les traces du passé le plus lointain peuvent être cachées partout.

