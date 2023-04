EasyChat AI – Un client ChatGPT natif spectaculaire pour Windows

Imaginez-vous pouvoir dialoguer avec une intelligence artificielle capable de générer des réponses cohérentes, créatives et personnalisées sur n’importe quel sujet que vous proposez ? C’est ce que propose ChatGPT, le modèle de langage le plus avancé d’OpenAI, une organisation dédiée à la recherche et au développement de l’intelligence artificielle. Et si vous souhaitez accéder à ChatGPT depuis votre ordinateur Windows, il existe une application qui vous facilite la tâche : EasyChat AI.

Qu’est-ce qu’EasyChat AI ?

EasyChat AI est une application Windows native qui vous permet d’interagir avec ChatGPT facilement et en toute sécurité. Il vous suffit de le télécharger depuis la boutique officielle Microsoft Apps et d’entrer votre clé API OpenAI, qui est le code qui vous donne accès au service ChatGPT. Une fois cela fait, vous pouvez commencer à discuter avec l’intelligence artificielle.

Son fonctionnement est très simple : vous écrivez un texte dans lequel vous posez à ChatGPT une question, un sujet ou une situation et attendez sa réponse. L’intelligence artificielle analyse votre texte et génère une réponse appropriée au contexte, en utilisant un langage naturel et fluide. Vous pouvez suivre la conversation autant que vous le souhaitez, explorer différents sujets et voir comment ChatGPT réagit.

Quels sont les avantages d’Easychat AI ?

L’utilisation d’EasyChat AI présente certains avantages par rapport aux autres moyens d’accéder à ChatGPT :

Conception réactive de Windows : EasyChat AI possède une interface élégante et moderne, conforme au langage de conception de Windows 11, vous offrant une expérience de chat agréable et une navigation fluide dans les applications. Et oui, il a aussi un thème sombre.

Confidentialité et sécurité : EasyChat AI ne nécessite pas la création d’un compte ou l’inscription sur un site. Toutes vos données de chat sont stockées en toute sécurité sur votre appareil local, garantissant votre confidentialité et un contrôle total. De plus, l’application possède le certificat Microsoft Store, qui garantit sa qualité et sa fiabilité.

Prise en charge de Markdown : EasyChat AI vous permet de mieux lire et comprendre les réponses de l’IA avec un rendu Markdown complet, ce qui permet un affichage riche et structuré des informations.

Coût abordable : EasyChat AI a deux modalités : gratuite et premium. La modalité gratuite vous permet d’utiliser l’application sur un seul appareil et d’effectuer jusqu’à 30 requêtes par jour. Le mode premium vous offre un accès illimité à l’application sur jusqu’à 10 appareils et toutes les fonctionnalités supplémentaires. Pendant une durée limitée, vous pouvez obtenir gratuitement la mise à niveau premium si vous téléchargez l’application maintenant. Le seul surcoût est celui dérivé de l’utilisation de l’API OpenAI, qui est payé en fonction de la consommation que vous faites du service.

