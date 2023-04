Sony lancera la PlayStation Q-Lite portable après la PS5 Pro

Selon des rapports récents d’Insider Gaming, Sony travaille sur un nouvel appareil portable appelé Q-Lite. Les rapports suggèrent que ce nouvel appareil sera différent de la PSP et de la PSVita car il se concentrera principalement sur la lecture à distance pour la console PlayStation 5. Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle, Insider Gaming a fait ses preuves en matière de fuites fiables dans le passé.

Conception et fonctionnalités

L’appareil Q-Lite est censé proposer un streaming adaptatif jusqu’à 1080p et 60 FPS, mais il nécessitera toujours une connexion Internet active. Cependant, il est important de noter qu’il nécessite une connexion Internet constamment active pour fonctionner. Les prototypes de l’appareil ressemblent aux contrôleurs PlayStation 5, avec un écran tactile LCD de 8 pouces au centre.

Le Q-Lite sera également équipé de déclencheurs adaptatifs. Il fournira la capacité de jeu d’une PlayStation portable. Il dispose également de fonctionnalités portables standard telles qu’une prise d’entrée audio, des haut-parleurs et des boutons de contrôle du volume. Sony Q-Lite semble être une nouvelle option intéressante pour les joueurs à la recherche d’une expérience de streaming de haute qualité.

Résolution : Jusqu’à 1080p

FPS : Jusqu’à 60

Connexion Internet : toujours requise pour l’utilisation

Conception du contrôleur : Ressemble au contrôleur PlayStation 5

Écran : écran tactile LCD de 8 pouces au centre

Déclencheurs : adaptatifs

Caractéristiques supplémentaires : prise d’entrée audio, haut-parleurs, boutons de contrôle du volume

Une absence notable de l’appareil Q-Lite (Handheld PlayStation) est la capacité de streaming dans le cloud. Cela semble être une opportunité manquée pour Sony, car le streaming dans le cloud est devenu de plus en plus populaire ces derniers temps. Avec des ordinateurs de poche comme le Steam Deck, qui offre des capacités de streaming dans le cloud, on ne sait pas quel serait l’intérêt d’un appareil de lecture à distance uniquement.

Date de sortie

L’appareil Q-Lite, un futur appareil de jeu portable de Sony, n’a pas encore reçu de date de sortie officielle. Cependant, selon Insider Gaming, il devrait être lancé après la PlayStation 5 Pro. C’est compatible avec le lecteur de disque amovible mais avant la PS5 Pro. Compte tenu des antécédents mitigés de Sony avec les précédents ordinateurs de poche et le prochain casque PS VR2, il sera intéressant de voir comment la société commercialise le Q-Lite. Alors que les joueurs attendent avec impatience plus d’informations sur cet appareil très attendu, le moment de sa sortie et ses caractéristiques uniques seront sûrement un sujet de conversation dans la communauté des joueurs.

Bien que nous devions prendre ces rapports avec un grain de sel jusqu’à ce qu’une annonce officielle arrive, l’appareil Q-Lite semble décevant.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine