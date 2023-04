AMD Radeon RX 7900 XT contre Radeon RX 6800 XT

Aujourd’hui, nous comparons le meilleur GPU haut de gamme d’AMD de la génération précédente, la Radeon RX 6800 XT, à la nouvelle Radeon RX 7900 XT, qui, avec un prix récemment réduit de 800 $, est une sorte de valeur décente pour les joueurs qui achètent dans le premium. segment.

Nous voulons voir comment ces deux GPU se comparent dans un exemplaire massif de jeux, mais vous vous demandez peut-être pourquoi le 6800 XT et non le 6900 XT ou le 6950 XT ? La raison en est que la Radeon 6800 XT était le choix judicieux parmi les GPU Radeon, tout comme la RTX 3080 10 Go était le dernier GPU GeForce sensible, au moins basé sur le PDSF.

En règle générale, vous pouvez vous attendre à payer environ 50 % de plus pour la Radeon 6900 XT pour une simple augmentation de 10 % par rapport à la 6800 XT. De nos jours, le 6900 XT est épuisé, laissant le 6800 XT à environ 570 $, tandis que la Radeon 6950 XT peut être achetée pour 680 $, ce qui la rend environ 20 % plus chère pour environ 20 % de performances en plus.

Nous aurions pu utiliser la Radeon 6800 XT ou la 6950 XT pour cette comparaison, mais nous avons finalement opté pour la 6800 XT car c’était le produit le plus sensible au PDSF. Il était également disponible pendant une période plus longue et était généralement beaucoup plus abordable, nous pensons donc que beaucoup plus de Radeon 6800 XT ont été vendues aux joueurs.

Cela dit, parlons du match. L’AMD Radeon 6800 XT est sortie en novembre 2020 pour 650 $, mais en raison du boom de la cryptomonnaie, obtenir une carte graphique proche de ce PDSF était mission impossible à l’époque.

Pendant ce temps, la Radeon 7900 XT serait 38% plus chère à son prix de détail suggéré de 900 $ au lancement. Cependant, il n’a pas fallu longtemps à AMD pour admettre que c’était trop élevé et l’a ramené à 800 $, ce qui est plus acceptable. À ce prix, la nouvelle Radeon est 23 % plus chère que le PDSF du 6800 XT, tandis que les prix de détail actuels voient le nouveau 7900 XT coûter 40 % de plus.

Sur la base des données d’un sondage d’utilisateurs d’il y a trois ans, nous savons que la plupart des joueurs sur PC souhaitent voir une amélioration des performances d’au moins 50% avant d’envisager de mettre à niveau votre GPU, et cela devrait probablement être à peu près au même prix que celui que vous avez acheté à l’origine. .

Donc, si vous aviez acheté le 6800 XT au PDSF, cela indique que le 7900 XT est déjà un peu plus de 20 % plus cher, et donc idéalement, il devrait être au moins 60 % plus rapide, sinon 70 à 80 % plus rapide pour le 6800. Les propriétaires de XT doivent appuyer sur la gâchette de la mise à niveau. C’est un problème pour AMD comme nous sommes sur le point de le découvrir.

Pour alimenter notre système de test, nous avons utilisé le Ryzen 9 7950X3D mais avec le deuxième CCD désactivé. Nous faisons cela pour garantir des performances maximales dans tous les jeux, en testant essentiellement avec le prochain 7800X3D. Ce processeur a été testé sur le Gigabyte X670E Aorus Master en utilisant 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30.

Comme d’habitude, nous passerons en revue les données d’une douzaine de titres avant de sauter dans les grands graphiques de répartition. Les résolutions intéressantes sont 1440p et 4K.

Repères

Nous allons d’abord jeter un œil à Cyberpunk 2077 en utilisant le préréglage de haute qualité avec la mise à l’échelle désactivée. La Radeon 7900 XT est 33 % plus rapide que la 6800 XT à 1440p et 44 % plus rapide à 4K, donc dans cet exemple, RDNA 3 évolue bien mieux que RDNA 2 à mesure que la résolution augmente. Les performances 4K étaient une faiblesse de l’architecture précédente d’AMD, il est donc bon de voir que cela a été résolu avec RDNA 3.

AMD a également amélioré les performances de traçage de rayons avec RDNA 3, bien que nous n’en voyions aucune preuve avec ce jeu.

En activant les effets RT à l’aide de la mise à l’échelle FSR, la Radeon 7900 XT était 36 ​​% plus rapide à 1440p et 43 % plus rapide à 4K. Ce sont essentiellement les mêmes marges que nous avons observées sans RT.

Dying Light 2 utilisant le préréglage de haute qualité active DX11 et nous fournit ce qui devrait être un résultat assez typique. La Radeon 7900 XT est 32 % plus rapide à 1440p et 31 % plus rapide à 4K.

Ce n’est pas une énorme victoire pour le nouveau GPU Radeon, mais encore une fois, c’est généralement ce que nous nous attendons à voir, en particulier avec le ray tracing désactivé.

En parlant de cela, en activant le préréglage de traçage de rayons de haute qualité qui nécessite DX12, nous voyons que le 7900 XT est maintenant 46% plus rapide à 1440p et 44% plus rapide à 4K, donc l’architecture RDNA 3 évolue mieux ici, mais les performances globales ne sont pas t incroyable avec seulement 67 ips à 1440p – bien que ce soit certainement plus agréable que 46 ips. En ce sens, la Radeon 7900 XT est plus utilisable pour ceux qui espèrent activer les effets RT.

Étonnamment, la Radeon 7900 XT est beaucoup plus rapide dans Call of Duty Modern Warfare II, produisant un impressionnant 174 ips à 1440p pour la rendre presque 50 % plus rapide que la 6800 XT.

La marge reste la même à 4K, où les creux de 1% du 7900 XT correspondaient à la fréquence d’images moyenne du 6800 XT. Une grande victoire ici pour le nouveau GPU Radeon.

La Radeon 7900 XT offre également de gros gains de performances dans A Plague Tale: Requiem avec des fréquences d’images 46% supérieures à 1440p et 4K. C’est une bonne performance pour le nouveau GPU RDNA 3 et serait suffisant pour inciter la plupart à effectuer une mise à niveau, en supposant que le prix était similaire, ce qui n’est pas le cas.

Warhammer III voit également de gros gains de performances pour le 7900 XT, offrant 45% d’images en plus à 1440p et 47% de plus en 4K. Le soulèvement 4K sera particulièrement visible, car nous passons de 44 ips à 65 ips beaucoup plus fluides dans cet exemple.

The Callisto Protocol active FSR par défaut avec le préréglage de qualité ultra, nous n’avons donc pas modifié cette configuration. Dans ces conditions, la Radeon 7900 XT est 41 % plus rapide à 1440p et 39 % plus rapide à 4K, une solide amélioration des performances sans tenir compte de l’augmentation des coûts.

Atomic Heart est un autre jeu qui voit une augmentation de près de 40 % aux deux résolutions testées. La Radeon 6800 XT est plus que capable à 1440p avec 74 ips en moyenne et avec quelques ajustements aux visuels, vous pourriez obtenir cela jusqu’à environ 100 ips.

La vraie différence peut être vue pour ceux d’entre vous qui ciblent 4K, où le 6800 XT est tombé en dessous de 60 ips, donc encore une fois, un réglage du réglage pourrait vous amener à 60 ips sans trop de rétrogradation visuelle, mais vous vous rapprocheriez également de 90 ips avec le 7900 XT.

En passant à Fortnite, la Radeon 7900 XT n’est que 29% plus rapide que la 6800 XT à 1440p, ce qui représente une amélioration raisonnable des performances. Encore une fois, c’est à 4K que vous remarquerez vraiment la différence entre ces deux GPU.

Le passage à DirectX 12 dégrade les performances des deux GPU dans Fortnite et maintenant la Radeon 6800 XT est bonne pour seulement 60 ips à 1440p, ce qui rend la 7900 XT 34 % plus rapide, alors qu’elle était encore une fois 40 % plus rapide à 4K.

Avec le ray tracing hardware activé avec la mise à l’échelle, nous ne voyons pas de changement énorme dans les marges, à 1440p, le 7900 XT était 33 % plus rapide, puis 41 % plus rapide à 4K, donc très similaire à ce qui a été vu sans RT activé.

Ensuite, nous avons Hogwarts Legacy, où la Radeon 7900 XT est 34 % plus rapide à 1440p en utilisant le préréglage de qualité ultra et 29 % plus rapide à 4K. Gains assez légers par rapport à ce que nous avons vu jusqu’à présent.

L’activation du ray tracing dans le même jeu fait exploser la marge de 1440p à 48% à 1440p, même si curieusement, nous ne voyons toujours qu’une marge de 29% à 4K. Les performances des deux GPU sont à peu près divisées par deux par rapport à ce qui a été vu à 1440p.

Passant à Halo Infinite, nous envisageons une marge de 24% à 1440p. Certainement l’une des plus petites marges observées jusqu’à présent, puis 32 % à 4K, bien que les deux aient fourni des performances très jouables, mais on pourrait dire que la Radeon 7900 XT a permis une meilleure expérience de taux de rafraîchissement élevé.

Forza Horizon 5 est un titre où RDNA 3 est le moins performant par rapport à RDNA 2. À 1440p, la Radeon 7900 XT n’était que 8% plus rapide que la 6800 XT, puis 18% plus rapide à 4K. La mise à l’échelle à 4K est meilleure sur le nouveau GPU, mais les performances globales sont faibles dans ce titre.

Death Stranding est un autre titre faible pour RDNA 3. Ici, la Radeon 7900 XT n’est que 5% plus rapide que la 6800 XT à 1440p, ce qui, selon vous, ressemble à des données limitées par le processeur.

Les résultats 4K confirment certainement cette affirmation, car la Radeon 7900 XT est 25 % plus rapide, ce qui représente une grande amélioration par rapport à 5 % mais bien en deçà de ce que nous avons généralement trouvé.

Dans War Thunder, nous sommes entièrement limités par le processeur en utilisant les paramètres de qualité les plus élevés du jeu. Il n’y a pas grand-chose à tirer de ces résultats, à part dire que pour ceux d’entre vous qui jouent principalement à des titres moins exigeants visuellement tels que War Thunder, la mise à niveau à partir d’un 6800 XT sera une perte de temps (et d’argent).

Les résultats de Counter-Strike Global Offensive sont similaires à ceux de War Thunder car le jeu est principalement limité en CPU, en particulier à 1440p. À 4K, la Radeon 7900 XT était légèrement plus rapide, même si nous parlons d’une amélioration mineure de 9 %.

Résumé des performances

Après avoir examiné 14 des 50 jeux que nous avons testés, certains avec des effets de ray tracing activés, il est temps de voir comment ces deux GPU se comparent sur toute la gamme de jeux.

À partir des données 1440p, la Radeon 7900 XT est en moyenne 32 % plus rapide que la 6800 XT, ce qui représente une légère augmentation des performances, d’autant plus qu’au PDSF, la 7900 XT coûte 23 % de plus ou 40 % sur la base des prix de détail actuels.

Nous avons constaté des gains de performances allant jusqu’à 59 %, avec plus de 40 % de gains dans 16 des jeux testés. Cela dit, il y avait 19 titres où les performances variaient de 20 à 30%, conduisant à une marge globale de 32%.

Sauter jusqu’à 4K n’a pas changé le résultat global. La Radeon 7900 XT est 35 % plus rapide en moyenne, bien que nous ayons vu de nombreux jeux où les 20 à 40 % supplémentaires ont entraîné des performances beaucoup plus fluides à 4K.

Ceux d’entre vous qui espèrent jouer en 4K, la Radeon 7900 XT est une mise à niveau plus impressionnante par rapport à la 6800 XT que le résultat de 35 % ne le laisserait croire. Mais malheureusement, compte tenu de la différence de prix, cela ne change rien au fait qu’en termes de valeur, la Radeon 7900 XT est quelque peu décevante, même à 800 $.

Par intérêt, nous avons supprimé tout test de jeu pour lequel le ray tracing était activé et recalculé les moyennes. Cela a réduit l’avance de la Radeon 7900 XT sur la 6800 XT à 1440p à 30 %, une différence mineure de 2 % par rapport aux données vues précédemment combinant tous les résultats.

C’est une histoire similaire à 4K, nous envisageons un changement de 2 % de 35 % plus rapide pour le 7900 XT à 33 % plus rapide.

Que diriez-vous de simplement regarder les titres activés par le ray tracing? Eh bien, à 1440p, le 7900 XT était en moyenne 39% plus rapide sur les 16 titres testés. C’est une hausse de 7 % par rapport aux résultats combinés. Ce n’est pas un changement massif, mais il est clair que, pour la plupart, RDNA 3 gère un peu mieux le ray tracing que RDNA 2.

Nous envisageons la même amélioration de 39 % en moyenne à 4K pour la Radeon 7900 XT par rapport à la 6800 XT.

Ce que nous avons appris

Si vous magasinez pour un nouveau GPU Radeon ou cherchez à mettre à niveau, vous savez maintenant que sur une large gamme de jeux, la Radeon 7900 XT est environ 30 % plus rapide que la 6800 XT (sans le ray tracing activé), et plus proche de 40 % plus rapide avec le ray tracing activé.

Ce sont des gains décents, bien que l’amélioration des performances ne soit pas nécessairement la préoccupation ici, c’est plutôt la dérive des prix. Comme nous l’avons noté dans cet article, vous êtes aujourd’hui confronté à devoir dépenser 40 % de plus sur la Radeon 7900 XT que sur la 6800 XT.

Si la Radeon 6800 XT se vendait toujours au PDSF de 650 $, alors la Radeon 7900 XT serait un peu plus excitante à 800 $, car vous paieriez un peu plus de 20 % de plus pour ce qui équivaut généralement à un peu plus de 30 % de plus. performance.

Mais dans l’état actuel des choses, les 6800 XT et 7900 XT pourraient appartenir à la même famille de produits. Certes, le 7900 XT est plus économe en énergie, mais avec les deux GPU consommant un niveau de puissance similaire, les joueurs ne s’en soucieront guère.

Nous paierions certainement la prime pour la Radeon 7900 XT par rapport à la 6800 XT si nous étions intéressés par le ray tracing, mais si tel était le cas, vous êtes généralement bien mieux avec un GPU GeForce, comme le RTX 4070 Ti, pour exemple.

À notre test, ce n’est pas une situation où vous seriez ballotté entre ces deux produits. Si vous avez 800 $ à dépenser pour un GPU et que vous voulez les meilleures performances possibles, la Radeon 7900 XT devient le choix évident. Mais si votre budget est de 600 $ et que vous n’êtes pas prêt à l’étirer davantage, alors vous achetez ce que vous pouvez vous permettre et pour le moment, rien ne vaut la Radeon 6800 XT à 570 $.

L’alternative GeForce actuelle serait la RTX 3070 Ti de 8 Go, qui peut être achetée pour 600 $, mais la 6800 XT est en moyenne ~ 20 % plus rapide et avec deux fois la VRAM, elle semble être le meilleur achat.

Quant à la mise à niveau, ce n’est pas sur les cartes non plus. S’il y avait un produit RDNA 3 qui offrait 30 à 40 % de meilleures performances que le 6800 XT au même prix, alors sur la base des données d’interrogation, cela ne suffirait qu’à inciter environ 30 % d’entre vous à mettre à niveau, alors j’espère qu’AMD et la prochaine génération de GPU de Nvidia offrira beaucoup plus.

Mais en fait, nous sommes retournés et avons interrogé à nouveau les joueurs, posant exactement la même question en 2023 et maintenant 50 % d’entre vous ne feraient une mise à niveau que pour une amélioration des performances de 60 % ou plus. Cela a du sens car les cartes graphiques sont maintenant plus chères qu’auparavant, donc si vous dépensez plus, vous en voudrez plus. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour AMD et Nvidia cependant… la Radeon 7900 XT est environ deux fois plus rapide que la Radeon 5700 XT, mais elle coûte aussi deux fois plus cher, et nous appelons cela de mauvais progrès sur une période de 4 ans.

