Google tuera un autre de ses bons produits : vous l’utilisez peut-être en ce moment !

Au cas où vous ne le sauriez pas, les téléphones Google existaient bien avant la gamme Pixel. Par exemple, il y avait la série Nexus. Et avant que les téléphones Pixel n’existent, l’équipe utilisait un lanceur différent pour offrir aux utilisateurs une expérience propre et vanille. Oui, c’est le Google Now Launcher.

Ce lanceur est venu bien avant le Pixel Launcher et existait principalement dans la gamme de téléphones Nexus du début des années 2010. Cependant, Google a finalement rendu le lanceur disponible pour les téléphones d’autres marques. Et au fil du temps, il a acquis une bonne popularité.

Eh bien, malheureusement, Google a retiré le lanceur de la liste en 2018. Et même s’il est toujours disponible maintenant, il sera finalement mort ce mois-ci.

Il est temps de dire au revoir à Google Now Launcher

Le rapport provient de l’équipe de 9to5Google, qui a passé en revue la dernière application bêta de Google. Dès la version 14.14, l’équipe a pu découvrir que le lanceur allait bientôt cesser de fonctionner en avril. Et non, ce n’est pas une blague de la fin du poisson d’avril ; 9to5Google a même fourni un écran pertinent à ce sujet.

Utilisez-vous actuellement Google Now Launcher ? Dans ce cas, vous devez installer un lanceur différent ou conserver le lanceur par défaut fourni avec votre téléphone. Vous voulez savoir ce qui se passera si vous ne changez pas ? Eh bien, après la disparition du lanceur de Google, votre téléphone passera simplement automatiquement à son lanceur par défaut.

Cela dit, cet acte de tuer le lanceur Google Now n’est pas si surprenant, cependant. Comme mentionné précédemment, Google a retiré l’application du Play Store en 2018. Avec cela, il a annoncé que l’application serait incompatible avec tous les appareils Android. De plus, l’application n’a même pas vu de mises à jour modernes. Ainsi, très peu de téléphones avaient le support de l’application.

