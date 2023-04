Même le RTX 4090 a du mal avec le mode RT Overdrive de Cyberpunk 2077

Dans le contexte : Le RTX 4090 se situe au sommet de la pile en ce qui concerne les cartes graphiques grand public. Avec son PDSF de 1 600 $, le produit phare de Nvidia peut relever la plupart des défis 4K et cracher des fréquences d’images jouables. Une exception est Cyberpunk 2077 dans son nouveau mode RT Overdrive, que le RTX 4090 ne peut pousser qu’à un maigre 16 ips dans certaines sections.

Le 11 avril, CD Projekt Red déploiera une autre mise à jour majeure de Cyberpunk 2077, qui ajoute le mode RT Overdrive. Cela introduit une solution du path tracing entièrement unifiée. Au lieu d’utiliser une méthode hybride de rastérisation combinée à des effets de ray tracing, comme c’est le cas avec les modes RT actuels du jeu, le mode Overdrive se compose uniquement de pixels tracés de rayons.

Le résultat final est qu’un jeu déjà époustouflant est encore plus beau, grâce au path tracing simulant avec précision la lumière sur toute une scène. Le mode modélise les propriétés de la lumière à partir d’un nombre pratiquement illimité de sources émissives, par opposition à un nombre limité dans les modes RT standard, fournissant des ombres, des réflexions et un éclairage global physiquement corrects sur tous les objets.

Nvidia a publié une vidéo de démonstration montrant les améliorations visuelles magnifiques et réalistes que le mode RT Overdrive apporte au jeu. Team Green a précédemment déclaré que ce mode nécessite 635 calculs de rayons par pixel, ce qui indique qu’il nécessite du hardware haut de gamme.

Nvidia utilise un RTX 4090 avec Cyberpunk 2077 à une résolution 4K dans la vidéo. DLSS 3 est également activé, ce qui est une exigence car le jeu descend jusqu’à 16 ips dans certaines sections lorsque la technologie de mise à l’échelle de Nvidia est désactivée. Les deux autres sections le montrent en difficulté à environ 30 ips dans cette résolution native. L’activation du DLSS 3 pousse les fréquences d’images à plus ou autour de 100 ips – consultez nos propres tests sur DLSS 3 dans 9 jeux différents ici.

CD Projekt Red n’a pas indiqué le système officiel requis pour utiliser le mode RT Overdrive, mais attendez-vous à quelque chose de lourd, peut-être une carte de la série RTX 4000 afin que DLSS 3 puisse être utilisé. Le mode pourrait donner un nouvel élan à la popularité de Cyberpunk 2077 – l’anime Edgerunners a contribué à augmenter le nombre de joueurs l’année dernière – et il pourrait attirer plus de personnes vers le niveau GeForce Now RTX 4080 de Nvidia.

