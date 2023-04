Enthousiasmé par GTA 6 ? Il se peut qu’il ne soit pas disponible pour vous et des millions d’autres joueurs au lancement !

Il semble que GTA 6 prend une éternité, n’est-ce pas ? Eh bien, pour être exact, pour certains fans, l’attente du prochain grand succès de Rockstar a commencé peu de temps après la sortie de GTA 5. Et bien qu’il y ait un dicton qui dit que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, le cas pourrait être un peu différent pour le prochain match.

Le fait est que Grand Theft Auto 6 sera un titre entièrement nouvelle génération de Rockstar. Et même si GTA 5 est très jouable sur la plupart des consoles modernes et relativement datées, GTA 6 pourrait être un jeu exclusif de la génération actuelle. Cela indique que les joueurs avec des consoles de dernière génération seront absents !

La sortie de GTA 6 pourrait apporter de mauvaises nouvelles à de nombreux joueurs

Pour regarder en arrière, GTA 5 est sorti à l’origine sur les consoles de jeu PS3 et Xbox 360. Depuis, toute une génération s’est écoulée avec les consoles de jeu PS4 et Xbox One. Et maintenant, nous sommes presque à mi-chemin de la génération PS5 et Xbox Series X|S. Pourtant, Rockstar ne nous laissait aucun espoir de GTA 6.

Mais oui, selon de multiples fuites et rumeurs, le jeu est très proche du lancement. Cependant, nous parlons ici de Rockstar, qui a poussé plusieurs jeux auparavant. Prenez Red Dead Redemption 2 et GTA 5, par exemple. Ces jeux devaient sortir un an avant leur sortie.

Ainsi, même si les rumeurs actuelles suggèrent une sortie en 2024, Rockstar peut repousser et lancer GTA Six en 2025. Toutes ces informations correspondent parfaitement à ce que Tom Henderson, un initié de l’industrie, a à dire dans un tout nouveau rapport . Selon lui, Rockstar pourrait rendre le jeu exclusif aux consoles de la génération actuelle.

Cela indique qu’un bon nombre de joueurs avec des consoles Xbox One et PS4 manqueront GTA Six. Mais encore, prenez toutes ces informations avec un grain de sel. Après tout, ce ne sont que des rumeurs.

