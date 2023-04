Unilever choisit Azure comme plate-forme cloud principale dans le cadre d’un accord historique avec Microsoft et Accenture

Unilever, l’une des plus grandes entreprises de biens de consommation au monde, a réalisé l’une des migrations vers le cloud les plus importantes et les plus complexes du secteur des biens de consommation avec Accenture et Microsoft. La migration a aidé Unilever à devenir une entreprise exclusivement cloud, avec Azure comme plate-forme cloud principale. Avec Azure comme plate-forme cloud principale, Unilever pourra accélérer les lancements de produits. Améliorez le service client et augmentez l’efficacité opérationnelle. De plus, le passage à Azure s’aligne sur l’engagement d’Unilever en matière de développement durable, aidant l’entreprise à continuer à progresser dans la réduction des émissions de carbone.

La création d’un noyau numérique agile et performant offre une plus grande efficacité. Donner à Unilever une plus grande puissance de calcul pour explorer de nouvelles façons de travailler. L’adoption par Unilever d’une approche basée uniquement sur le cloud améliorera considérablement la résilience de l’entreprise en renforçant la sécurité et en améliorant le contrôle de l’environnement informatique. Accenture, Microsoft et Unilever ont établi une nouvelle référence pour la transformation du cloud dans l’industrie des biens de consommation.

Les avantages de la migration vers le cloud

La migration vers le cloud est le processus de déplacement des données, des applications et des services des centres de données sur site vers une plate-forme cloud qui offre un certain nombre d’avantages. Certains des avantages de la migration vers le cloud sont :

Évolutivité : Le cloud permet d’adapter les ressources informatiques aux besoins de l’entreprise, sans avoir à investir dans une infrastructure physique. Cela facilite la croissance et l’innovation, ainsi que les économies de coûts.

Agilité : Le cloud permet d’accéder aux données et aux applications de n’importe où et depuis n’importe quel appareil, ce qui améliore la collaboration et la productivité. De plus, le cloud offre une plus grande rapidité et flexibilité pour développer et déployer de nouvelles solutions numériques.

Sécurité : Le cloud offre une meilleure protection contre les cybermenaces, grâce aux mesures de sécurité intégrées et mises à jour proposées par les fournisseurs de services cloud. Il permet également une meilleure gestion des risques et une meilleure conformité réglementaire en facilitant le contrôle et l’audit des données.

Durabilité : Le cloud contribue à réduire l’impact environnemental des activités commerciales, en optimisant l’utilisation de l’énergie et en réduisant les émissions de carbone. De plus, le cloud permet de profiter des opportunités offertes par l’économie circulaire, en facilitant le recyclage et la réutilisation des ressources.

