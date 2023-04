Version Realme GT Neo5 SE 1 To en vente pour 2599 yuans (378 $)

Après la sortie de la version Redmi Note 12 Turbo 1 To qui a connu des ventes très massives, une autre marque chinoise a sorti un nouveau téléphone mobile 1 To. Les rapports d’il y a quelques heures ont révélé que le Realme GT Neo5 SE est maintenant en stock. L’un des arguments de vente de ce téléphone mobile est qu’il est livré avec 1 To de stockage. De plus, ce téléphone mobile de 1 To se vend au même prix que le Redmi Note 12 Turbo. Realme a fixé le prix du GT Neo5 SE à 2599 yuans (378 $). Deux couleurs sont disponibles : Arctic Black et Final Fantasy.

Caractéristiques du Realme GT Neo5 SE

Realme GT Neo5 SE est disponible en modèles 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go en plus de 16 Go + 1 To. Cet appareil est livré avec le SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 de 2e génération. Il s’agit de la même puce que celle utilisée par le Redmi Note 12 Turbo. Cette puce utilise la même architecture technologique et de conception que le SoC phare de la série Snapdragon 8. Le score d’exécution d’AnTuTu avec LPDDR5X + version overclockée 3.1 UFS était supérieur à un million.

De plus, le GT Neo5 SE dispose d’une batterie de 5500 mAh qui prend en charge une seconde charge de 100 W à la vitesse de la lumière. Il prend également en charge le rendu hétérogène GPU, la technologie de stabilisation de trame AI 2.0 et est équipé d’une puce de gestion de l’alimentation SUPERVOOC S. Cela augmente l’efficacité de décharge à 99,5%, ce qui en fait un smartphone avec une longue autonomie de batterie dans le même rapport.

Cet appareil est doté d’un écran direct phare de 144 Hz 1,5 K, qui offre un taux de rafraîchissement dynamique intelligent adaptatif, une personnalisation du taux de rafraîchissement des applications à 4 niveaux et une lumière de réglage PWM ultra haute fréquence de 2160 Hz. Ce taux de rafraîchissement convient à plus d’une dizaine de jeux e-sports. Il dispose également d’un IR omnidirectionnel, d’une télécommande infrarouge intelligente, d’un GPS bi-fréquence et d’un NFC amélioré. Cet appareil sera un concurrent direct du Redmi Note 12 Turbo. Si vous souhaitez connaître les quelques différences entre le Redmi Note 12 Turbo et le Realme GT Neo5 SE, cliquez ici.

