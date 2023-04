Changements de conception du Samsung Galaxy Z Flip5 : grande taille et écran externe spécial

Le marché des téléphones portables à écran pliable n’a pour le moment que Samsung comme concurrent. Il n’y a pas beaucoup de rivaux sur le marché des écrans pliants à clapet, sauf Huawei et Moto. Récemment, des informations sur le prochain produit Galaxy Z Flip5 de Samsung ont fait surface. Selon les rendus les plus récents, le nouvel appareil a un écran plus grand que la version précédente et une forme unique. Il s’étend aussi loin au-delà de la région du module d’image qu’il couvre autant d’espace. Le Samsung Galaxy Z Flip5 aura un écran secondaire de 3,3 pouces à 3,4 pouces, tandis que le Flip4 actuel n’a qu’un écran secondaire de 1,9 pouces, selon l’analyste DSCC Ross Young.

L’écran interne du Samsung Galaxy Z Flip5 sera également mis à jour et une nouvelle conception de charnière masquera davantage le pli de l’écran. Les autres caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip5 incluent des caméras arrière jumelles qui peuvent être utilisées pour les selfies ou comme caméra arrière. Le processeur est probablement une puce Snapdragon 8 Gen 2 spécialement conçue pour Samsung Galaxy. De plus, le cadre principal du fuselage présente une conception à bord droit.

Samsung Galaxy Z Flip5 peut avoir plus de fonctions

Young mentionne spécifiquement un écran de couverture avec une diagonale complète de 3 pouces qui modifierait l’apparence de cet appareil. Samsung peut rendre beaucoup plus de fonctionnalités disponibles via l’écran externe au lieu de simplement moins de tâches. C’est pour qu’il y ait plus de place pour eux.

Le deuxième écran a une diagonale de 1,9 pouces à l’extérieur du boîtier. Il a déjà considérablement augmenté avec le Samsung Galaxy Z Flip4 actuel. Le panneau du Galaxy Flip 5 aurait une taille de trois pouces, ce qui représente une énorme augmentation. Mais, il n’est pas évident de savoir comment Samsung a l’intention de configurer l’affichage par rapport aux caméras principales. Il est actuellement beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la conception du Galaxy Z Flip5.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine