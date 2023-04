Les notes autocollantes s’améliorent dans OneNote avec la dernière mise à jour

OneNote continue d’être un allié incroyable lorsqu’il s’agit de travailler avec nos notes, coupures de presse et idées. Malgré tout, il est toujours le roi et ça se voit. Maintenant, de Microsoft, ils veulent nous aider afin que nous puissions utiliser encore plus OneNote au quotidien en ayant amélioré les notes rapides dans OneNote. Pour accéder aux notes rapides, nous avons quatre accès :

Appuyez sur Windows + Alt + N

Cliquez sur l’icône OneNote dans la barre d’état système

Tapez sur le dos de votre crayon

Dans OneNote sous Windows, sélectionnez Affichage > Nouvelle note autocollante

Quoi de neuf dans OneNote Sticky Notes

Ajoutez du texte et profitez des outils de formatage de texte disponibles dans la nouvelle barre d’outils. Une barre d’outils selon le nouveau design Office, simplifiée et avec les options OneNote les plus populaires. Quelque chose de très utile pour toute note rapide que nous voulons prendre.

Libérez votre créativité ou écrivez une note rapide avec les outils d’encre pratiques. Windows Ink a été une révolution et maintenant nous l’avons plus que jamais à portée de main dans les notes autocollantes. L’accès à ces outils n’a jamais été aussi simple.

Insérez rapidement une capture d’écran dans votre Sticky Note avec le bouton Capture d’écran. A l’heure actuelle, des idées ou des projets surgissent ou avancent avec une capture ou une coupe. Accédez-y rapidement avec cette fonction et extrayez ce qui vous intéresse des documents ou du web.

Lancez OneNote dans Windows ou fournissez des commentaires via le menu de débordement. Le menu des trois points nous permettra d’ouvrir notre note rapide dans OneNote et également de pouvoir proposer les informations dont les développeurs peuvent avoir besoin. Tout à portée de clic et facile d’accès.

OneNote continue de croître et nous espérons que très bientôt nous pourrons vous en dire beaucoup plus sur cette application sensationnelle. Le géant de Redmond continue de faire de OneNote une application indispensable.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :