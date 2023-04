Classement Antutu des smartphones les plus puissants en mars 2023

Alors que nous accueillons un nouveau mois, il est à nouveau temps d’examiner les derniers classements des smartphones les plus performants du marché. Antutu, une plate-forme de référence de premier plan au sein des écosystèmes Android et iOS, a dévoilé les smartphones les plus puissants du mois de mars 2023. Le choc des titans de ce mois-ci a vu la nouvelle entrée OPPO Find X6 Pro sortir victorieuse.

Les smartphones les plus puissants de mars 2023 : le classement d’Antutu dévoilé

Antutu est largement reconnu et utilisé par les fabricants et les critiques pendant la phase de test du développement des smartphones. Chaque mois, la plateforme publie une liste des 10 meilleurs appareils les plus performants dans diverses catégories. Y compris les smartphones haut de gamme et milieu de gamme.

Les smartphones Android phares les plus puissants de mars 2023 : OPPO Find X6 Pro prend les devants

Alors, quels téléphones étaient les plus puissants sur Antutu pour le mois de mars 2023 ? L’OPPO Find X6 Pro, le dernier modèle phare de la société chinoise, a remporté la première place. Aux côtés de la version Pro, l’OPPO Find X6 standard (avec le Dimensity 9200) a obtenu la cinquième position.

Une autre nouvelle entrée faisant sentir sa présence dans le classement était la Nubia Z50 Ultra, atterrissant à la neuvième place. Cet appareil dispose d’un style unique et d’un grand écran avec une caméra sous écran. Ce qui le rend à la fois visuellement époustouflant et incroyablement puissant.

Par rapport au classement de février, le reste de la liste de mars a connu des changements minimes. Avec seulement quelques changements de position. Le Red Magic 8 Pro+ a conservé la deuxième place, suivi de près par le OnePlus 11.

Smartphones moyen-haut de gamme : Redmi Note 12 Turbo brille dans le classement d’Antutu

En ce qui concerne les téléphones haut de gamme, le classement d’Antutu a présenté quelques surprises de plus que la liste des niveaux supérieurs. La première place dans cette catégorie a été remportée par le tout nouveau Redmi Note 12 Turbo. Quel a été le premier appareil à exécuter le chipset Snapdragon 7+ Gen 2.

La décision de Qualcomm de sauter les chipsets 7+ Gen 1 et 7 Gen 2 a porté ses fruits. Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Le SoC Snapdragon 7+ Gen 2 a démontré d’excellentes performances, surpassant son rival, le MediaTek 8200. Mis à part cette entrée remarquable, le reste de la liste des téléphones intelligents moyens haut de gamme est resté largement conforme au classement du mois précédent.

Un paysage concurrentiel : l’évolution des performances des smartphones

Ces classements mensuels d’Antutu fournissent des informations précieuses sur le paysage en constante évolution des performances des téléphones intelligents. Alors que de nouveaux appareils arrivent sur le marché et se disputent la suprématie, ils repoussent les limites de ce qui est possible, stimulant l’innovation et améliorant l’expérience utilisateur.

Par ailleurs, le classement de mars 2023 a mis en évidence la puissance et le potentiel de l’OPPO Find X6 Pro, du Nubia Z50 Ultra et du Redmi Note 12 Turbo, entre autres appareils exceptionnels. Alors que ces téléphones continuent de se disputer les premières places sur les listes d’Antutu, les consommateurs peuvent s’attendre à des appareils encore plus impressionnants et performants dans les mois à venir.

Dans l’ensemble, les classements d’Antutu pour le mois de mars 2023 ont une fois de plus révélé la crème de la crème en matière de performances des smartphones. De l’OPPO Find X6 Pro dominant les classements haut de gamme au Redmi Note 12 Turbo. Faisant sa marque sur la liste moyenne haut de gamme, la liste des téléphones puissants de ce mois-ci. Offrir aux consommateurs une gamme d’options adaptées à leurs besoins et préférences. Alors que le marché des téléphones intelligents continue d’évoluer et d’innover, nous pouvons nous attendre à l’émergence d’appareils encore plus exceptionnels à l’avenir. Établir de nouvelles références en matière de performances et d’expérience utilisateur.

La plate-forme de référence d’Antutu est approuvée par les fabricants et les réviseurs. C’est un outil d’analyse comparative populaire pour les appareils mobiles. Il teste divers aspects des performances d’un appareil, tels que le processeur, le processeur graphique et la RAM. De plus, les scores AnTuTu sont souvent utilisés pour comparer les performances de différents appareils. Cependant, certains fabricants ont optimisé leurs appareils spécifiquement pour AnTuTu, ce qui a entraîné des scores gonflés.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine