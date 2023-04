HarmonyOS a ramené Microsoft Lumia 950 XL d’entre les morts

Récemment, il y a eu de nombreux rapports concernant HarmonyOS fonctionnant sur de nombreux appareils différents. La plupart d’entre eux sont des téléphones anciens et datés, c’est précisément pourquoi ces rapports sont passionnants. Et avec le temps, il semble que de plus en plus d’appareils se retrouveront dans la série de téléphones pouvant exécuter le système d’exploitation.

Par exemple, cette fois, l’ancien et vraisemblablement mort Microsoft Lumia 950XL a rejoint la liste. Cela montre à quel point le système d’exploitation peut être potentiel. Mais, oui, vous devez relever de nombreux défis. Et le blogueur chinois qui a exécuté le noyau HarmonyOS nous a donné un indice à cet égard.

Microsoft Lumia 950XL avec noyau HarmonyOS

Ainsi, un blogueur vidéo chinois a mis en ligne un clip du Lumia 950XL exécutant le noyau HarmonyOS. Ce noyau provient d’une bibliothèque open-source du système d’exploitation OpenHarmony. Et si vous parcourez la vidéo, vous remarquerez qu’elle ne montre que la partie noyau. Le blogueur semble incapable d’accéder à l’écran d’accueil.

En plus de cela, le blogueur ne pouvait utiliser aucune interface graphique sur le Lumia 950XL chargé par HarmonyOS. Mais oui, après le chargement, le blogueur pourrait déboguer les services logiciels avec succès.

Ici, vous devez noter que Open Source HarmonyOS est géré par la fondation OpenAtom. Il s’adresse aux développeurs et aux fabricants d’appareils tiers qui souhaitent intégrer en douceur le système d’exploitation dans de nouveaux écosystèmes intelligents. Donc, oui, vous devez avoir beaucoup de connaissances sur ces questions pour essayer le système d’exploitation sur un téléphone ancien et daté.

Mais nous pouvons sûrement espérer un processus plus facile à l’avenir. Les téléphones tels que le Microsoft Lumia 950XL avec un système d’exploitation moderne sont toujours d’actualité de nos jours. Cela devient beaucoup plus clair lorsque vous considérez le matériel. Par exemple, dans ce cas, le Lumia 950XL chargé par HarmonyOS dispose d’un SoC Snapdragon 810. Il dispose de 32 Go de stockage interne et de 3 Go de RAM, ce qui est mieux que la plupart des appareils d’entrée de gamme.

