Le RTX 4070 de Nvidia ne consomme que 186 W pendant le jeu, révèle une fuite de slides

Qu’est-ce qui vient de se passer? La quatrième carte graphique de Nvidia basée sur l’architecture Ada Lovelace est presque là. Selon les discussions autour du refroidisseur d’eau, la carte est actuellement mise à l’épreuve par les testeurs de hardware avant un lancement prévu le 13 avril pour 599 $. Une slide de présentation récemment divulguée partagée par Omgpu.com ajoute encore plus de versions au puzzle.

Selon la slide, le RTX 4070 non-Ti sera livré avec 12 Go de mémoire GDDR6X sur une interface 192 bits et 36 Mo de cache L2. C’est quatre Go de mémoire de plus et neuf fois plus de cache que les 8 Go de RAM et les 4 Mo dérisoires de cache L2 trouvés sur les RTX 3070 et RTX 3070 Ti.

Les cartes seront également annoncées avec un TGP (Total Graphics Power) de 200 W, mais en moyenne, elles devraient consommer plus de 186 watts dans des scénarios de jeu réels, ce qui est inférieur à la consommation moyenne des RTX 3070 et 3070 Ti. À titre de comparaison, le RTX 3070 standard a un TGP de 220 W tandis que la déclinaison Ti est évaluée à 290 W. Les déclinaisons RTX 3080 et Ti ont un TGP jusqu’à 350W.

La slide – en supposant qu’elle soit légitime – provient probablement du guide du testeur de Nvidia qui accompagne les premiers échantillons envoyés aux sites techniques en préparation de leur couverture. Il n’est pas rare que des slides comme celles-ci trouvent leur chemin en ligne tôt, surtout si la source peut garantir leur anonymat.

Le prix devrait jouer un rôle majeur dans la popularité du RTX 4070. Ce serait intéressant à 599 $ étant donné que le 4070 Ti commence à 200 $ de plus et que le RTX 3080 a un PDSF de 699 $.

Le 4070 Ti devait initialement arriver sous le nom de RTX 4080 12 Go à 899 $, mais Nvidia l’a « lancé » après le contrecoup de la communauté des joueurs. Le fabricant de hardware a renommé la carte et réduit le prix de 100 $, ce qui a donné le RTX 4070 Ti.

