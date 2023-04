Nettoyer le bracelet de la smartwatch : c’est ainsi qu’il devient vraiment propre

Si vous utilisez votre smartwatch pour le sport et le fitness, vous devriez remarquer assez rapidement de la saleté sur le bracelet. Mais de l’eau tiède et un chiffon non pelucheux ne suffisent pas toujours pour éliminer les taches de sueur ou la décoloration des vêtements, par exemple. Mais ne vous inquiétez pas : vous n’avez pas besoin de produits nettoyants agressifs, vous pouvez trouver la plupart des « remèdes miracles » chez vous ou dans une pharmacie de confiance.

Contenu:

Conseils de base avant le nettoyage

Avant de commencer à « frotter », une chose est fortement recommandée : retirer le bracelet de la smartwatch pour pouvoir mieux la nettoyer. L’horloge elle-même ne nécessite généralement pas beaucoup d’efforts pour être nettoyée de toute façon. Un chiffon à lunettes ou quelque chose de similaire est presque toujours suffisant.

Vous ne devez pas nettoyer la montre elle-même avec des produits chimiques, mais avec un chiffon à lunettes, par exemple. (Photo : Samsung)

Vous devez également noter à l’avance:

Évitez d’utiliser des agents de nettoyage puissants tels que des nettoyants pour salle de bain ou pour acier inoxydable. Ils rendent le matériau poreux, accélèrent le processus de vieillissement ou vous permettent d’acheter immédiatement un nouveau bracelet.

Après le nettoyage, les bracelets doivent sécher suffisamment longtemps : il est préférable de laisser les variantes en cuir ou en tissu toute la nuit. Séchez les modèles en caoutchouc ou en silicone avec un chiffon.

Le trempage pendant des heures n’est pas recommandé. Si tel est le cas, le temps ne doit pas dépasser 15 minutes pour éviter d’endommager le bracelet.

Il est préférable de nettoyer votre bracelet tous les mois afin d’éviter à l’avance des saletés aussi grosses et difficiles à enlever. Et c’est plus hygiénique.

Si vous utilisez votre smartwatch dans de l’eau salée ou chlorée, lavez la montre et le bracelet avec de l’eau normale après la baignade pour éviter d’endommager le matériau.

Tout d’abord, essayez d’utiliser de l’eau tiède et un chiffon en microfibre. Mouillez le bracelet de manière sélective sur les zones souillées puis essuyez-le en frottant légèrement. Si cela ne conduit pas au succès souhaité, d’autres mesures sont nécessaires.

Nettoyer le bracelet en métal

En fait, il est facile de nettoyer un bracelet en métal. « En fait » car ce n’est pas trop facile d’entrer dans les moindres recoins. En dehors de cela, de l’eau tiède et un chiffon en microfibre suffisent presque toujours.

Le bracelet en métal est généralement facile à nettoyer. (Photo: Aviato)

Si cela ne fonctionne pas, essayez ces conseils :

Utilisez une pompe à poussière ou une brosse pour enlever le sable et la poussière des interstices, en particulier avec les bracelets en acier inoxydable. Un coton-tige légèrement humide aide également.

Trempez le bracelet dans de l’eau tiède savonneuse pendant quelques minutes puis rincez-le à l’eau claire. Le savon ne doit contenir aucun additif (ingrédients régénérants). Le savon au caillé, par exemple, est bien adapté.

Après séchage, polissez le bracelet propre jusqu’à ce qu’il soit très brillant avec le chiffon en microfibre susmentionné.

Une brosse à dents est recommandée pour les saletés grossières. Pour le nettoyage, vous pouvez essayer soit de l’eau savonneuse, soit un mélange bicarbonate de soude/eau 1:1.

Les nettoyeurs à ultrasons tels que le Caso Ultrasonic Clean conviennent au nettoyage exigeant des bracelets en acier inoxydable et en argent.

Nettoyer le bracelet en cuir

Beau à regarder, mais difficile. Vous devez traiter le bracelet en cuir de votre smartwatch avec soin et ne jamais le mettre en contact avec trop d’eau.

Les bracelets en cuir sont chics. Ils ont besoin de bons soins, sinon vous devrez bientôt en acheter un nouveau. (Photo : Garmin)

Procédez comme suit:

Humidifiez légèrement un chiffon en microfibre avec de l’eau tiède et essuyez le bracelet. Frottez-le ensuite doucement pour le sécher.

Sauf indication contraire du fabricant, utilisez un nettoyant pour cuir pour nettoyer.

Pour protéger, traitez un bracelet en cuir propre avec un spray pour cuir, du lait pour cuir ou de la graisse pour cuir. Une huile d’olive de haute qualité est également tout à fait appropriée.

Remarque : les bracelets en cuir n’aiment pas trop d’eau, ni la lumière directe du soleil prolongée. Il est préférable d’enlever votre montre connectée lorsque vous vous douchez, même si elle est étanche. Si le bracelet est vraiment mouillé, laissez-le sécher complètement – pour éviter les odeurs et les taches d’eau. En été, vous pouvez passer à un bracelet alternatif.

Nettoyez le bracelet en caoutchouc

Pas très courant dans les montres connectées, mais il existe aussi des bracelets en caoutchouc. La matière naturelle est plus robuste que le cuir, mais ici aussi, l’exposition au soleil fait pâlir la couleur.

Bien que le caoutchouc soit plus robuste que le cuir, il nécessite également une bonne manipulation. (Photo : AIYIRUO)

En ce qui concerne le nettoyage, il existe généralement une procédure suffisante : Lavez le bracelet en caoutchouc avec de l’eau savonneuse (savon caillé ou savon non hydratant) puis rincez-le. Si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon.

Nettoyer le bracelet en tissu

Les bracelets tissés, les bracelets extensibles et même les bracelets textiles simples ne doivent pas être trop humidifiés, sinon ils deviendront cassants et raides. Néanmoins, le moyen de choix est aussi là : l’eau. Rincez doucement sous l’eau tiède, séchez et assurez-vous de sécher à l’air libre avant de l’utiliser à nouveau.

Même si le silicone est utilisé dans le Solo Loop pour l’Apple Watch, il s’agit déjà d’un bracelet en tissu tressé. (Photo : Apple)

En cas de salissures plus importantes, vous pouvez également utiliser du savon non gras (savon caillé) pour un bracelet en tissu. Rincez le bracelet à l’eau douce après le traitement.

Nettoyer le bracelet en silicone

Les bracelets en silicone sont particulièrement appréciés des trackers de fitness et des montres connectées sportives. Ils sont moins chers que le caoutchouc, mais tout aussi résistants et plus durables que le matériau naturel. Le plus gros problème, cependant, est que souvent les résidus de sueur, de saleté et de vêtements ne peuvent pas simplement être éliminés avec de l’eau chaude.

Particulièrement appréciés des smartwatches : les bracelets en silicone. Mais ils ont aussi besoin d’un entretien régulier. (Photo : Samsung)

Mais ici aussi, il existe des outils et des moyens qui mènent à un bracelet en silicone propre :

Utilisez de l’eau savonneuse (à base de savon caillé) et « massez » les zones sales avec une brosse à dents souple.

Essayez une gomme à effacer (disponible dans les pharmacies) pour enlever la décoloration

Remèdes maison : Faire tremper le bracelet dans un mélange de bicarbonate de soude (bicarbonate de soude) et d’eau pendant environ 10 minutes. S’il est très sale, vous pouvez également ajouter un filet de vinaigre. Attention : ça bouillonne.

Autre remède domestique éprouvé : diluer l’alcool avec de l’eau. Cela peut éliminer une décoloration majeure.

Mélangez du bicarbonate de soude et de l’eau dans le même rapport, frottez sur les surfaces souillées, laissez tremper pendant environ une heure, puis rincez. Vous pouvez également utiliser la brosse à dents souple ici aussi.

Enlevez les résidus d’insectifuge ou de crème solaire avec un chiffon imbibé d’alcool à friction. Ensuite, lavez soigneusement le bracelet avec de l’eau.

Important : N’utilisez en aucun cas un nettoyant pour silicone, souvent disponible dans les quincailleries. Il est là pour enlever le silicone et non pour nettoyer les bracelets.

Ce que les fabricants recommandent

Les fabricants de montres connectées recommandent de nettoyer le plus délicatement possible afin de ne pas endommager leurs propres produits, en l’occurrence les bracelets. Personnellement, je suis d’avis que les suggestions de Google, Apple et Co. ne suffisent souvent pas à éliminer les saletés tenaces.

Les fabricants donnent souvent des recommandations qui ne suffisent pas pour les salissures plus grossières. (Photo : Google)

Les fabricants conseillent :

Apple : utilisez un chiffon non abrasif et non pelucheux pour essuyer le bracelet en cuir, la boucle solo, la boucle solo tressée, le bracelet sport, la boucle sport, la bande océan, la boucle alpine et la boucle trail. Si nécessaire, humidifiez le chiffon avec de l’eau propre. Outre le bracelet en cuir, vous pouvez également utiliser un savon doux et hypoallergénique pour le nettoyer. Assurez-vous de le laisser sécher.

Google : Utilisez uniquement de l’eau tiède pour le bracelet de sport, le bracelet tissé et le bracelet extensible, et vous l’appliquez sur les taches. Si nécessaire, utilisez un détergent sans savon. Ensuite, lavez soigneusement le bracelet et laissez-le sécher. Avec le bracelet en cuir, vous ne pouvez utiliser qu’un chiffon propre et sec et n’appliquez qu’une légère pression dessus. Vous ne devez pas utiliser de produits de nettoyage pour cuir. Au lieu de cela, humidifiez le chiffon avec de l’eau et ne plongez pas complètement la sangle non résistante à l’eau dans l’eau.

Samsung : vous ne devez nettoyer le bracelet qu’avec de l’eau propre, puis le sécher avec un chiffon doux et non pelucheux.

Fitbit : n’utilisez jamais de savon pour les mains ou le corps, de gels douche, de savon à vaisselle, de désinfectant pour les mains, de lingettes nettoyantes ou de nettoyants ménagers. Utilisez plutôt de l’eau ordinaire et des détergents sans savon. Cela réduit également le risque d’irritation de la peau.

Garmin : Essuyez les bracelets en cuir avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Humidifier un chiffon pour enlever les résidus est également acceptable. Il est important de le laisser sécher complètement après le nettoyage. Les nettoyants et cirages pour cuir peuvent provoquer une décoloration. Les bracelets en nylon sont cirés à l’eau, un savon doux est autorisé. Les bracelets en métal, en revanche, ne doivent être travaillés qu’avec un chiffon doux éventuellement légèrement humidifié. Les produits de polissage des métaux ou les agents de récurage sont tabous. Pour les bracelets en silicone et en élastomère TPU, l’eau est le support de choix. S’il y a des résidus de crèmes et de crème solaire, vous pouvez également utiliser de l’alcool à friction. N’oubliez pas de laver le bracelet avec de l’eau après.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :