L’antitrust inflige une amende d’un million d’euros à Vodafone, Wind, Telecom et Fastweb

Les compagnies de téléphone ont envoyé des factures après le retrait, de sorte que les utilisateurs ont dû payer les factures du nouvel et de l’ancien opérateur.

Vodafone, Wind, Telecom et Fastweb devront payer des amendes d’un montant total d’un million d’euros. L’Autorité de la Concurrence et des Marchés sanctionné les entreprises parce qu’elles mettaient en œuvre des pratiques déloyales dans la gestion des résiliations des utilisateurs de téléphonie fixe et mobile. En bref, ils ont continué à demander des paiements et à envoyer des factures même lorsque les utilisateurs avaient décidé de changer d’opérateur.

Les problèmes critiques sont apparus en janvier 2020, comme indiqué dans une note, lorsque les procédures internes de résiliation des services publics et de changement d’opérateur ont donné lieu à facturation après prélèvementdans laquelle il lui a été illégalement demandé de payer les factures du nouvel et de l’ancien opérateur.

Les pénalités à payer pour la facturation après prélèvement

L’Autorité de la concurrence a condamné les sociétés Vodafone SpA à 400 000 euros, Wind Tre SpA à 300 000 euros, Telecom SpA à 200 000 euros et Fastweb SpA à 100 000 euros. L’Autorité a expliqué dans un communiqué que « la poursuite illégitime de la facturation, après la demande de résiliation du service, est imputable à anomalies et désalignements techniques entre les systèmes de gestion informatique du processus interne de chaque entreprise, à l’égard desquels les mêmes, même si à des degrés différents, n’ont pas adopté des mécanismes de contrôle efficaces et intervention en temps opportun ». Les quatre compagnies de téléphone ont été mises en garde contre la poursuite de l’application de la mauvaise pratique et doivent, dans les 90 jours, aviser l’Autorité des initiatives visant à corriger le système de facturation après prélèvement.

En mai 2022, quatre instructeurs ont été envoyés par l’Agcm pour vérifier la validité de nombreux signalements de consommateurs et de petites entreprises. Les plaintes portaient sur la facturation post-prélèvement, c’est-à-dire l’émission de factures de consommation même après que le client a demandé la résiliation de la relation contractuelle et que l’opérateur a bloqué la ligne, mais n’a pas résilié le contrat, et pour la double facturation post-prélèvement, lorsque après avoir changé d’opérateur téléphonique l’usager se retrouve à devoir payer deux abonnements en même temps.

