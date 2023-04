Motorola a enfin commencé à déployer la mise à jour Android 13 pour Edge 30 Pro

Motorola a finalement entendu les commentaires des utilisateurs et a commencé à déployer la nouvelle mise à niveau Android 13 pour son téléphone haut de gamme – Edge 30 Pro. Cela fait neuf mois que Google a initialement publié Android 13 au public, mais les utilisateurs de Moto attendent toujours la mise à jour. En décembre, Motorola a partagé une liste de téléphones éligibles pour Android 13 avec un calendrier de déploiement qui est « début 2023 ». Cependant, nous sommes dans le quatrième mois de l’année et nous avons maintenant des nouvelles du premier téléphone Motorola recevant la mise à niveau tant attendue d’Android 13.

Motorola installe le nouveau firmware sur l’Edge 30 Pro avec le numéro de version T1SH33.35-23-20 et pèse environ 1,60 Go. L’information a été partagée par un YouTuber brésilien, Linuxbrs et j’ai également vérifié d’autres canaux de médias sociaux, y compris Reddit, et la mise à jour est en phase continue. Pour le moment, il est disponible pour les utilisateurs au Brésil et au Mexique, un déploiement plus large devrait suivre prochainement.

La mise à jour Moto Edge 30 Pro Android 13 se déroule avec une multitude de nouvelles fonctionnalités telles qu’un panneau de personnalisation remanié avec la prise en charge de plus de palettes de couleurs, un panneau de notifications mis à jour, un lecteur de musique remanié, une prise en charge audio Bluetooth LE, une fonctionnalité de langue par application, des notifications d’application autorisation, et bien d’autres.

Si vous possédez le Moto Edge 30 Pro et que vous attendez la nouvelle mise à niveau d’Android 13, vous pouvez accéder à Paramètres > Système > Avancé > Mises à jour du système et rechercher les nouvelles mises à jour. Comme il est actuellement en phase de roulement, vous pouvez attendre quelques jours la notification officielle de l’OTA. C’est une grande mise à niveau, vous pouvez connecter votre téléphone au WiFi pour réduire le temps de téléchargement.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

