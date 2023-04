Évitez ces mauvaises habitudes de charge pour protéger la batterie de votre smartphone

Les batteries de smartphone sont une partie essentielle de notre vie quotidienne, alimentant nos téléphones et nous permettant de rester connectés, informés et divertis. Cependant, beaucoup d’entre nous adoptons sans le savoir de mauvaises habitudes de charge qui peuvent endommager ces précieuses sources d’énergie. En raccourcissant leur durée de vie et en réduisant leurs performances. Dans cet article, nous allons explorer les 10 principales mauvaises habitudes de charge que vous devriez éviter pour protéger la batterie de votre téléphone.

10 mauvaises habitudes de charge à éviter pour protéger la batterie de votre smartphone

1. Charger votre téléphone pendant la nuit

L’une des mauvaises habitudes de charge les plus courantes consiste à laisser votre téléphone se charger pendant la nuit. Bien que pratique, cette pratique peut entraîner une surcharge, ce qui fait que la batterie génère une chaleur excessive et se dégrade avec le temps. Au lieu de cela, chargez votre téléphone pendant la journée et déconnectez-le une fois qu’il atteint 100 %.

2. Utiliser votre téléphone pendant le chargement

L’utilisation de votre téléphone pendant qu’il est en charge peut faire chauffer l’appareil et augmenter le risque d’endommager la batterie. Pour maintenir une santé optimale de la batterie, évitez de jouer à des jeux, de diffuser des vidéos ou de vous livrer à d’autres activités à haute énergie lorsque votre téléphone est connecté au chargeur.

3. Attendre que votre batterie soit complètement déchargée

Contrairement à la croyance populaire, laisser la batterie de votre téléphone se décharger complètement avant de la charger n’est pas bénéfique. En fait, les batteries lithium-ion modernes fonctionnent mieux lorsqu’elles sont chargées plus fréquemment et maintenues dans une plage de 20 % à 80 %. Une décharge partielle aide à réduire le stress sur la batterie et à prolonger sa durée de vie.

4. Utilisation de chargeurs bon marché ou sans marque

Bien qu’il puisse être tentant d’économiser de l’argent en achetant un chargeur bon marché ou sans marque. Cela peut avoir un coût pour la batterie de votre téléphone. Les chargeurs de mauvaise qualité peuvent ne pas avoir une régulation de tension ou des caractéristiques de sécurité appropriées, entraînant une surcharge, une surchauffe ou pire. Tenez-vous en aux chargeurs de marques réputées ou, mieux encore, au chargeur d’origine fourni avec votre appareil.

5. Charger votre téléphone à des températures extrêmes

Les températures extrêmes, qu’elles soient chaudes ou froides, peuvent avoir un impact négatif sur la batterie de votre téléphone. Évitez de charger votre téléphone à la lumière directe du soleil, à proximité de sources de chaleur ou dans des conditions de gel. Essayez de charger votre appareil dans un environnement frais et sec pour aider à maintenir ses performances.

6. Ignorer les alertes de pourcentage de batterie

La plupart des téléphones ont des alertes intégrées pour vous avertir lorsque le niveau de la batterie descend en dessous d’un certain pourcentage, généralement autour de 20 %. Ignorer ces alertes et continuer à utiliser votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit complètement déchargée peut exercer une pression inutile sur la batterie. Au lieu de cela, branchez votre téléphone lorsque vous recevez une notification de batterie faible.

7. Charger rapidement votre téléphone tout le temps

Alors que la charge rapide peut être une bouée de sauvetage dans certaines situations. Il peut également générer plus de chaleur et de stress sur votre batterie, par rapport aux méthodes de charge standard plus lentes. Si possible, réservez la charge rapide aux urgences et utilisez un chargeur ordinaire le reste du temps.

8. Charger votre téléphone avec un étui de téléphone allumé est une mauvaise habitude de chargement

Certains étuis de téléphone peuvent emprisonner la chaleur, ce qui fait chauffer votre appareil pendant la charge. Pour éviter cela, retirez la coque de votre téléphone avant de le charger, surtout si vous remarquez que votre appareil chauffe. Cela aidera à prévenir les dommages à la batterie liés à la chaleur.

9. Utilisation incorrecte des chargeurs sans fil

Le chargement sans fil est un moyen facile d’alimenter votre téléphone. Mais il est important d’utiliser le bon type de chargeur sans fil et de suivre les instructions du fabricant. Une mauvaise utilisation des chargeurs sans fil ou un placement incorrect de votre téléphone sur le chargeur peut générer une chaleur excessive et endommager votre batterie au fil du temps.

10. Charger constamment votre téléphone à 100% est une autre mauvaise habitude de charge

Bien qu’il puisse être satisfaisant de voir votre téléphone à 100% d’autonomie, viser constamment une charge complète peut exercer une pression inutile sur la batterie. Comme mentionné précédemment, les batteries lithium-ion fonctionnent mieux lorsqu’elles sont maintenues dans une plage de 20 % à 80 %. Au lieu de viser une charge complète à chaque fois, essayez de maintenir le niveau de votre batterie dans cette plage pour une santé optimale de la batterie.

Verdict

Dans l’ensemble, adopter de bonnes habitudes de charge est crucial pour préserver la santé et les performances de la batterie de votre téléphone. En évitant ces 10 mauvaises habitudes de charge, vous pouvez vous assurer que la batterie de votre téléphone reste en parfait état. Vous fournir une alimentation fiable pendant une période prolongée.

Trucs et astuces pour maintenir une bonne santé de la batterie

Voici quelques trucs et astuces pour maintenir une bonne santé de la batterie :

Évitez les températures extrêmes. Les températures élevées et basses peuvent endommager la batterie, alors essayez de garder votre appareil dans une plage de température normale. Utilisez le bon chargeur – utilisez le chargeur fourni avec votre appareil. Ou un chargeur tiers authentique compatible. N’utilisez pas de chargeurs trop puissants ou trop faibles pour votre appareil. Rechargez régulièrement votre batterie. Il est préférable de charger fréquemment votre batterie avec des sessions de charge plus courtes que de la laisser se vider complètement puis de la recharger. Essayez de maintenir le niveau de votre batterie entre 20 % et 80 %. Évitez les surcharges – débranchez votre appareil une fois qu’il est complètement chargé. Le laisser branché pendant de longues périodes peut endommager la batterie. Désactivez certaines fonctionnalités. Désactivez les fonctionnalités telles que le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous ne les utilisez pas pour économiser la batterie. Utilisez les modes d’économie de batterie – de nombreux appareils ont des modes d’économie de batterie qui peuvent aider à prolonger la durée de vie de la batterie. Utilisez ces modes lorsque vous savez que vous ne pourrez pas recharger votre appareil pendant un certain temps. Gardez votre appareil à jour – les mises à jour logicielles incluent souvent des améliorations de la durée de vie de la batterie, alors assurez-vous de garder votre appareil à jour. Remplacez votre batterie si nécessaire. Si la batterie de votre téléphone ne tient plus la charge ou gonfle, il est temps de la remplacer.

En suivant ces conseils et astuces, vous pouvez aider à maintenir une bonne santé de la batterie. Et prolongez la durée de vie de la batterie de votre téléphone.

