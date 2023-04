Comment télécharger et installer des applications sur Sony Smart TV

Tous les téléviseurs intelligents ont une chose en commun. Ils ont tous besoin d’applications qui vous permettent de diffuser vos émissions de télévision, films et émissions de télévision en direct préférés. Avoir un bon store d’applications et un grand nombre d’applications prises en charge jouent un rôle important. En plus d’utiliser l’App Store pour installer des applications, les utilisateurs devraient pouvoir télécharger ou installer des applications tierces sur leurs téléviseurs. Aujourd’hui, nous allons voir comment vous pouvez installer des applications sur n’importe quel téléviseur Sony capable d’installer des applications. Commençons.

Sony propose trois types de téléviseurs intelligents : Google TV, Android TV et les anciens téléviseurs intelligents. Ces jours-ci, les téléviseurs Sony sont équipés de Google TV à bord. Les modèles plus anciens sortis entre 2018 et 2021 sont livrés avec Android TV de Google. Les téléviseurs sortis avant 2018 sont livrés avec ses systèmes d’exploitation internes ou certains avec des versions plus anciennes d’Android comme Marshmallow 6.0.1.

Quel que soit le téléviseur que vous possédez, vous pouvez facilement y installer des applications en suivant les méthodes ci-dessous. Nous couvrirons toutes les méthodes que vous pouvez suivre pour installer une application à partir de la boutique d’applications du téléviseur, ainsi que différentes méthodes que vous pouvez suivre pour télécharger des applications sur votre téléviseur Sony.

Notez que le processus de chargement latéral ne fonctionnera que pour les téléviseurs Google TV et Android uniquement.

Plongeons-nous directement dans les méthodes.

Comment installer des applications sur Sony TV [running on Android TV]

Ces étapes concernent les téléviseurs Android Sony sortis entre 2018 et 2021. Comme il s’agit d’un téléviseur Android, vous pouvez facilement utiliser l’application Google Play Store qui est préinstallée sur tous les téléviseurs Android.

Allumez votre téléviseur Sony et connectez-le à Internet. Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton Accueil dessus. Naviguez et recherchez l’icône de l’application Google Play sur l’écran d’accueil ou sélectionnez l’option Obtenir plus d’applications. Le Google Play Store va maintenant être lancé. Assurez-vous d’être connecté au Play Store avec votre compte Google. Maintenant, accédez simplement à la barre de recherche pour rechercher l’application.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône du microphone et prononcer le nom de l’application. Si l’application est disponible, vous pourrez la voir dans les résultats de recherche. Cliquez dessus puis sélectionnez le bouton Installer. L’application va maintenant commencer à se télécharger et s’installer sur votre Sony Android TV.

Comment installer des applications sur Sony TV [running on Google TV]

Voici les étapes pour les nouveaux téléviseurs Sony fournis avec Google TV. Certains téléviseurs Sony plus anciens peuvent également être mis à jour d’Android TV vers Google TV. Vérifiez si votre téléviseur particulier est compatible avec la mise à jour Google TV ou non.

Allumez votre Sony Google TV et confirmez qu’il est connecté à Internet. À l’aide de la télécommande du téléviseur, accédez à l’onglet Applications pour parcourir les différentes applications qui vous sont suggérées à télécharger. Sélectionnez l’application que vous souhaitez installer ou recherchez l’application par son nom.

Ou, vous pouvez cliquer sur l’icône de l’assistant Google et utiliser la recherche vocale pour rechercher l’application. Lorsque l’application est trouvée, vous pouvez la sélectionner et l’installer immédiatement sur votre téléviseur.

Comment installer des applications sur Sony TV [Older Models]

Ces étapes ne concernent que les téléviseurs Sony qui ne sont pas fournis avec Google TV et Android TV. De plus, tous les anciens téléviseurs de Sony ne peuvent pas installer d’applications. Assurez-vous donc que votre téléviseur Sony peut installer des applications.

Allumez votre téléviseur Sony et assurez-vous qu’il est connecté à Internet. Prenez la télécommande du téléviseur fournie avec votre téléviseur Sony. Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur. Maintenant, sélectionnez l’option Toutes les applications. Vous devriez maintenant pouvoir voir toutes les applications disponibles pour votre téléviseur Sony. Sélectionnez simplement l’application que vous souhaitez et installez-la immédiatement.

Comment installer des applications sur Sony TV [using your Android Phone]

Si vous avez un appareil Android, il y a l’avantage d’installer des applications directement sur votre téléviseur sans avoir besoin d’utiliser le PlayStore sur votre téléviseur. Cette méthode ne fonctionnera que si

Votre téléviseur Sony doit être soit un téléviseur Android, soit un téléviseur Google.

Vous avez le même compte Google connecté sur votre appareil Android et votre téléviseur GOole ou Android Sony.

Voici les étapes pour installer des applications à distance sur votre téléviseur Android ou Google Sony.

Ouvrez le Google Play Store sur votre appareil Android. Maintenant, recherchez l’application que vous souhaitez installer. Dans le coin supérieur gauche de l’écran, vous pourrez choisir l’appareil sur lequel vous souhaitez installer l’application. Appuyez dessus et choisissez votre Android ou Google Sony TV. L’application s’installera automatiquement sur votre Android ou Google TV lorsqu’elle se connectera à Internet. Vous pouvez également vous connecter à Google Play Store sur votre PC, vous y connecter avec le même compte Google sur votre téléviseur et installer immédiatement des applications.

Comment télécharger des applications sur Sony TV [Android and Google TV]

En regardant le Play Store sur votre téléviseur, vous pouvez voir qu’il n’y a pas beaucoup d’options en ce qui concerne les applications TV. Pire encore, même s’il existe des applications disponibles pour les téléviseurs, elles peuvent ne pas être disponibles dans votre région. La meilleure façon de surmonter tous ces problèmes est de télécharger des applications Android. Il existe deux méthodes différentes que vous pouvez suivre pour télécharger des applications Android sur votre Google TV et Android TV.

Installer les fichiers APK via USB

Il s’agit de la première et de la méthode la plus simple que vous et n’importe qui pouvez suivre pour télécharger des applications sur votre Sony Google ou Android TV. Cependant, vous devrez vous assurer que l’installation d’applications à partir de sources inconnues a été activée. Vous pouvez trouver cette option dans Paramètres, suivie de Sécurité et Restrictions. Cela permet d’installer facilement et rapidement les applications que vous allez télécharger.

Sur votre PC, ouvrez votre navigateur Web préféré et rendez-vous sur APKMirror.com. Maintenant, recherchez l’application que vous souhaitez installer. Une fois que vous avez trouvé l’application souhaitée, téléchargez-la sur votre PC. Branchez maintenant une clé USB et copiez le fichier APK sur votre clé USB. Rendez-vous sur votre téléviseur Sony et branchez la clé USB. Si votre téléviseur ne dispose pas d’un gestionnaire de fichiers, vous devrez télécharger ES File Manager sur votre téléviseur. Une fois le gestionnaire de fichiers installé, accédez à la clé USB et installez le fichier APK que vous avez téléchargé. Vous pouvez maintenant installer l’application et l’utiliser immédiatement sur votre téléviseur sans aucun problème.

Télécharger des applications Android à l’aide des commandes ADB

Vous pouvez également utiliser les commandes ADB pour installer et télécharger facilement des applications Android sur votre Android et Google TV. Cela peut se faire sans fil. Tout ce dont vous avez besoin est que votre PC et votre téléviseur soient connectés au même réseau wifi.

Tout d’abord, installez les outils ADB sur votre PC. Téléchargez ces outils sur ce lien. Maintenant, vous devez activer les options de développement sur votre Sony Google ou Android TV. Ouvrez le menu Paramètres sur votre téléviseur. Sélectionnez ensuite l’option À propos. Maintenant, mettez en surbrillance l’option Numéro de build et cliquez 7 fois sur le bouton OK de votre télécommande. Revenez en arrière et recherchez le menu Options pour les développeurs. Assurez-vous de changer les options du développeur en défilant jusqu’à la section Débogage USB. Activez la bascule de débogage USB. Retournez sur votre PC et téléchargez le fichier APK que vous souhaitez charger sur votre téléviseur. Maintenant, ouvrez la fenêtre d’invite de commande sur votre PC à partir du dossier contenant les outils ADB. Obtenez l’adresse IP de votre téléviseur en vous rendant dans l’option Réseau du menu Paramètres de votre téléviseur. Notez l’adresse IP. Maintenant, dans l’invite de commande, tapez Connect suivi de l’adresse IP de votre téléviseur. Votre téléviseur et votre PC doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Acceptez la boîte de dialogue de message sur votre téléviseur qui indique toujours autoriser cet ordinateur à se connecter au téléviseur. Maintenant, dans l’invite de commande, tapez simplement install suivi du fichier apk anime.apk Appuyez sur la touche Entrée. L’application sera maintenant installée sur votre téléviseur et vous pourrez y accéder depuis l’écran d’accueil principal de votre téléviseur.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon d’installer et de télécharger facilement des applications sur votre Sony Smart Google et Android TV. Vous pouvez également installer des applications sur des téléviseurs Sony plus anciens, à condition qu’un App Store soit installé sur le téléviseur lui-même.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.