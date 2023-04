WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité : enfin, vous pouvez personnaliser vos discussions

Votre application de messagerie instantanée préférée s’améliore chaque jour. WhatsApp est sur le point de s’améliorer encore avec le rapport d’une nouvelle fonctionnalité à venir qui vous permettra de modifier des textes. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser les textes en fonction de leurs goûts.

L’éditeur de texte WhatsApp ira au-delà des textes

Selon un rapport de WABetainfo.com, la nouvelle mise à jour offrira aux utilisateurs une nouvelle expérience d’édition de texte. Les bêta-testeurs ont actuellement la possibilité de tester la fonctionnalité d’édition de texte puisque WhatsApp leur a déjà été déployée. Ce qui indique que la nouvelle fonctionnalité sera bientôt déployée dans une future mise à jour.

L’objectif de cette fonctionnalité peut être l’édition de textes, mais les rapports indiquent qu’elle va au-delà de la simple édition de textes. Cette fonctionnalité est un tout nouvel outil d’édition qui permettra aux utilisateurs de modifier davantage de fichiers à l’aide de WhatsApp. L’utilisateur pourra éditer des fichiers tels que des images, des GIF, des fichiers vidéo et bien sûr des textes.

La capture d’écran montre que la version bêta est actuellement destinée à la plate-forme Android. Cependant, une version est actuellement en cours de développement pour la plateforme iOS. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir différents styles de police dans la liste des polices. Ils peuvent également modifier les polices selon leurs propres styles s’ils ne souhaitent pas utiliser les polices prédéfinies.

Les options de personnalisation donnent également aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des textes aux vidéos, aux images et aux GIF. Cela indique que vous pourrez bientôt personnaliser vos propres textes et les ajouter à vos fichiers multimédias avant de les partager.

Que pouvez-vous faire d’autre avec l’éditeur de texte WhatsApp ?

En plus d’éditer des textes et de les joindre à vos vidéos et images, vous avez également la possibilité de jouer un peu plus. Vous pouvez aligner les textes à gauche, à droite ou au centre.

Vous pouvez également être en mesure de changer les couleurs de fond des textes. Cela peut être utile si un utilisateur souhaite mettre en évidence un texte particulier ou différencier un texte de l’autre.

La fonctionnalité est déjà fournie avec du texte prédéfini pour les SMs bêta. D’autres suivront plus tard dans les futures mises à jour. Pour l’instant, il est livré avec des polices telles que Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 et Morning Breeze.

