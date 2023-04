Le nouveau SDK DirectX 12 Agility de Microsoft ouvre la porte à l’accès direct à la VRAM du processeur

Pourquoi c’est important : Jeudi, l’équipe de développement Agility SDK de Microsoft a annoncé la sortie en avant-première de la version 1.7.10.0 d’Agility SDK. La nouvelle version apporte aux développeurs deux nouvelles fonctionnalités, les tas de téléchargement GPU et l’échantillonnage non normalisé. Les mises à jour, associées au registre d’adresses de base redimensionnable VRAM (BAR), offrent une gestion plus efficace des données VRAM sur le CPU et le GPU, ainsi que des améliorations améliorant la gestion et l’utilisation des informations liées à la texture.

La première des nouvelles fonctionnalités, connue sous le nom de tas de téléchargement GPU, réduit l’utilisation de la mémoire vive dynamique (DRAM) en permettant au CPU d’accéder à la RAM vidéo (VRAM) du GPU. Cet accès élimine le besoin de copier les données de la VRAM vers la DRAM pour l’accès et l’utilisation du processeur. Bien que l’impact soit actuellement inconnu et nécessite des tests supplémentaires, la réduction des ressources et des données requises pourrait très bien se traduire par de nouvelles efficacités disponibles pour les développeurs et des améliorations de performances pour les utilisateurs finaux.

La deuxième fonctionnalité, l’échantillonnage non normalisé, fournit aux développeurs une méthode plus absolue pour obtenir des données d’échantillonnage de texture. L’échantillonnage de texture fait référence à la méthode utilisée pour récupérer les données d’une texture spécifique, qui sont ensuite combinées ou traitées pour créer l’exemplaire. La fonction d’échantillonnage non normalisé du nouveau SDK Agility s’éloigne des méthodes d’échantillonnage typiques, permettant aux développeurs de placer un échantillonneur à l’aide de l’indicateur D3D12_SAMPLER_FLAG_NON_NORMALIZED_COORDINATES. Lorsqu’il est utilisé, l’indicateur fait référence à l’emplacement absolu des texels dans une texture, plutôt que d’être lié par les valeurs traditionnelles de 0 et 1. Comme les tas de téléchargement GPU, l’échantillonnage non normalisé nécessite des tests approfondis avant que tout avantage réel puisse être documenté.

Le tas de téléchargement GPU repose sur l’utilisation de Resizable BAR, la technologie basée sur PCIE qui est disponible sur de nombreux GPU AMD, NVIDIA et Intel plus récents. Il permet au processeur d’un utilisateur d’accéder au framebuffer du GPU, ce qui permet d’envoyer plus d’actifs par transaction. Les transactions qui n’utilisent pas de barre redimensionnable sont généralement limitées à l’accès à des morceaux de 256 Mo de VRAM. Les tests ont montré que l’impact de Resizable BAR sur les performances du jeu peut varier, certains jeux enregistrant des augmentations de performances à deux chiffres, tandis que d’autres ne voient aucun avantage tangible.

Les développeurs nécessitant le prise en charge des drivers Intel pour les nouvelles fonctionnalités du SDK Agility peuvent utiliser le package Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver version 31.0.101.4255. NVIDIA prend également en charge le nouveau package SDK DirectX 12 Agility via leurs drivers Game Ready et Studio version 531.41. AMD n’a pas encore publié de version prise en charge de son package de drivers. Selon l’annonce de Microsoft, les développeurs intéressés par un accès anticipé aux drivers AMD compatibles avec DirectX 12 Agility SDK doivent contacter directement leur responsable d’alliance AMD.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :