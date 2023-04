Après une longue attente, Google a enfin publié le partage à proximité pour la plate-forme Windows. Il est actuellement en version bêta, mais il est utilisable et disponible pour tous ceux qui souhaitent l’essayer. Et comme il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité sur PC, nous vous avons préparé un guide. Ici, vous apprendrez comment transférer des fichiers entre Android et Windows à l’aide du partage à proximité.

Le partage à proximité est une excellente fonctionnalité Android pour partager des fichiers entre plusieurs appareils. C’est la version de Google de la fonctionnalité populaire AirDrop d’Apple qui fonctionne de manière transparente entre les appareils Apple. Mais le partage à proximité est loin derrière car il n’était disponible que pour les téléphones Android jusqu’à présent. Cette mise à jour devrait donc modifier l’utilisation du partage à proximité.

Google a annoncé le partage à proximité pour Windows il y a environ un an, mais il vient d’être mis à disposition. À partir de maintenant, vous pourrez transférer des fichiers entre Android et un PC Windows à l’aide du partage à proximité, qui est l’équivalent de Quick Share de Samsung. C’est un gros problème si vous travaillez à la fois sur votre téléphone et votre ordinateur portable et que vous souhaitez partager des fichiers entre eux sans aucune entrave.

Télécharger le partage à proximité pour Windows

Le partage à proximité est actuellement disponible en version bêta pour tous les utilisateurs. Mais bientôt sa version stable sera publiée avec le même fonctionnement. Pour partager des fichiers entre votre téléphone Android et votre PC Windows, la première étape consiste à télécharger Partage à proximité.

Vous pouvez télécharger Partage à proximité pour Windows à partir du site Web officiel d’Android. Ou vous pouvez directement allez sur ce lien et cliquez sur le bouton Commencer. Cela téléchargera le fichier exécutable sur votre appareil.

Comment installer le partage à proximité sur votre PC Windows

Après avoir téléchargé l’application pour votre PC, la prochaine étape consistera à l’installer. Oui, c’est une application et vous devrez l’installer comme les autres applications. Ce serait formidable si cela faisait partie de Windows à l’avenir.

Transférez le fichier téléchargé sur votre PC Windows et double-cliquez dessus. Cela lancera l’installation. Suivez les instructions à l’écran et l’application sera installée sur votre PC Windows.

Comment configurer le partage à proximité sur un PC Windows

Il reste encore une étape avant de pouvoir utiliser le partage à proximité. Vous devez le configurer selon vos préférences.

Pour démarrer la configuration, ouvrez le partage à proximité récemment installé. Cela présentera la page principale de l’application. Vous pouvez choisir de vous connecter avec votre compte Google ou vous pouvez également l’utiliser sans compte.

De plus, vous pouvez choisir de rendre votre appareil visible à tout le monde à tout moment, limité dans le temps, masqué, etc.

Vient ensuite les paramètres où vous pouvez définir le nom de votre appareil, l’emplacement où vous souhaitez recevoir des fichiers, la visibilité de l’appareil, etc.

Il est assez facile de configurer le partage à proximité sous Windows. Et une fois que vous avez fait cela, il est temps de transférer des fichiers entre Android et Windows.

Comment utiliser le partage à proximité pour Windows

Vous pouvez transférer des fichiers en quelques clics de votre téléphone Android vers un PC Windows ou vice versa. Nous partagerons les étapes pour les deux méthodes. Alors commençons.

Des téléphones Android au PC Windows

Sur votre PC, assurez-vous que l’appareil est visible pour votre compte, vos contacts ou tout le monde. Maintenant, sur votre téléphone, ouvrez le stockage, la galerie ou une application à partir de laquelle vous souhaitez partager des fichiers. Sélectionnez le fichier et appuyez sur l’icône de partage. Il répertorie les différentes options de partage disponibles, y compris le partage à proximité. Appuyez dessus.

Il recherchera maintenant les appareils à proximité et votre PC s’affichera s’il est visible.

Une fois que vous voyez votre appareil Windows, appuyez dessus. Et vous obtenez une invite immédiatement sur votre PC, cliquez sur Accepter pour commencer à transférer le fichier.



Du PC Windows au téléphone Android

Assurez-vous que votre téléphone Android est visible via le partage à proximité. Sur votre PC Windows, ouvrez Partage à proximité. Glissez-déposez le fichier que vous souhaitez partager ou appuyez sur sélectionner les fichiers/dossiers que vous souhaitez partager. Votre téléphone vous rappellera qu’un appareil à proximité est proche et vous pouvez le rendre visible si vous ne l’avez pas déjà fait. L’application sur Windows recherchera les appareils visibles et affichera votre téléphone.

Appuyez sur l’icône de votre téléphone, et cela enverra une invite à votre téléphone. Sur votre téléphone, cliquez sur Accepter pour commencer à recevoir le fichier.



Voici donc comment utiliser le partage à proximité sous Windows et transférer facilement des fichiers entre Android et Windows.

Conseil : Si vous utilisez régulièrement votre téléphone et votre ordinateur portable spécifiques et que vous partagez des fichiers entre eux, vous pouvez vous connecter à Partage à proximité avec le même compte que votre téléphone. Et sélectionnez Recevoir depuis votre appareil pour sécuriser vos appareils. De cette façon, vous n’avez pas à le garder visible pour tout le monde.

