Le Samsung Galaxy S23 FE n’est pas mort ! Il arrive au quatrième trimestre 2023 avec une grosse surprise !

Il est indéniable que nous avons récemment reçu des tonnes de rumeurs contradictoires sur le Samsung Galaxy S23 FE. De la nouvelle concernant sa mort et son remplacement par un dispositif de pliage abordable à sa venue plus tôt que prévu, nous avons tout eu. Tout cela peut sûrement vous faire tourner un peu la tête.

Cependant, des rapports récents suggèrent que Samsung ne sautera pas une Galaxy S Fan Edition cette année. Au lieu de cela, Samsung est à fond avec le Galaxy S23 FE. Et la firme sud-coréenne prévoit de le lancer au quatrième trimestre 2023. Mais ce n’est pas tout ce que les rapports récents ont mis en lumière. Ils affirment que l’appareil pourrait avoir une grosse surprise en store.

Qualcomm sur Samsung Galaxy S23 FE ?

Comme vous le savez peut-être, Samsung a abandonné son SoC Exynos pour toute la série Galaxy S23. Peu importe d’où vous récupérez les appareils, vous obtiendrez un SoC Qualcomm 8 Gen 2. Cependant, Samsung a apparemment inversé le script du Galaxy S23 FE. Au lieu d’une puce Qualcomm, l’appareil sera alimenté par l’Exynos 2200.

Plus intéressant encore, le Galaxy S23 FE pourrait venir avec les Exynos sur tous les marchés, y compris aux États-Unis ! Pour rappel, l’Exynos 2200 est le même chipset qui alimentait la série Galaxy S22 sur les marchés de l’UE. Et c’était la première puce mobile avec un GPU AMD. Même ainsi, c’était un SoC désordonné, ce qui explique probablement pourquoi Samsung a abandonné la gamme Exynos de la série S23.

Maintenant, lorsque le Galaxy S23 FE fera ses débuts au quatrième trimestre 2023, l’Exynos 2200 aura près de deux ans. Et cela indique que l’appareil sera beaucoup plus lent et moins performant que le SoC phare de Qualcomm de cette période. Mais j’espère que Samsung corrigera les problèmes qui étaient présents dans la gamme S22 et fera ressortir un meilleur Exynos 2200.

Préparez-vous pour une caméra arrière hautement améliorée

Même si le SoC du Samsung Galaxy S23 FE peut être décevant, les caméras vous raconteront une toute autre histoire. Selon les derniers rapports, l’appareil apportera la plus grande mise à niveau de la caméra arrière de la gamme FE. Autrement dit, il comportera un grand capteur 50MP.

Pour regarder en arrière, les Samsung Galaxy S20 FE et S21 FE utilisaient des appareils photo 12MP. Et Samsung a déjà décidé de repousser les limites de l’appareil photo de ses téléphones avec le Galaxy S23 Ultra. Ainsi, faire en sorte que le prochain téléphone FE obtienne un capteur très performant à l’arrière est tout à fait logique.

Autres caractéristiques du Galaxy S23 FE

Outre l’appareil photo et le SoC, des rapports récents ont mis en lumière d’autres spécifications du Galaxy S23 FE. Le téléphone sera probablement disponible en deux niveaux de stockage, 256 Go et 128 Go. De même, il y aura deux options de RAM, probablement 6 Go et 8 Go. Et en ce qui concerne la batterie, le téléphone embarquera la même batterie de 4500 mAh que son prédécesseur.

Il n’y a cependant aucune information concrète concernant la vitesse de charge. Comme Samsung prévoit de conserver la même batterie de 4500 mAh que le dernier téléphone FE, le S23 FE pourrait être limité à une charge rapide de 25 W. Cependant, Samsung pourrait certainement rendre le téléphone plus attrayant en rendant le téléphone compatible avec une charge rapide de 45 W.

Enfin, il semble que Samsung alignera le numéro de modèle du Galaxy S23 FE sur l’autre gamme S. Autrement dit, le S23 FE aura un numéro de modèle « SM-S711x ». Ici, Samsung utilise la série de numéros 7xx pour les téléphones de la série Galaxy Z Flip, ce qui indique qu’il s’agit d’appareils haut de gamme mais pas de véritables produits phares.

Bien que toutes ces informations proviennent d’une source fiable, vous devez tout prendre avec un grain de sel. Samsung pourrait changer les choses avant que le téléphone n’arrive sur le marché. Mais comme d’habitude, nous vous tiendrons au courant lorsque de nouvelles informations seront disponibles.

