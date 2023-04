Les NFT de Donald Trump bondissent de plus de 400% après l’annonce de son inculpation

Les cartes à collectionner de l’ancien président ont été lancées le 16 décembre à 99 $ chacune après que les affirmations de l’ancien président ont décollé en ligne.

Ils ont fait beaucoup de bruit mi-décembre dès leur lancement, dix jours plus tard ils ont commencé à perdre de la valeur et puis on les a tous oubliés. Mais maintenant, les NFT de Donald Trump ont enregistré un 445% d’augmentation des ventes. Sans surprise, le Tycoon vient de devenir le premier ancien président américain à être inculpé au pénal.

Des photos d’identité ont déjà été prises et des empreintes digitales prises, Trump est accusé d’avoir payé la star du porno Daniels orageux 130 000 dollars pour la faire taire sur leur relation à l’approche des élections de 2016. Et tandis que l’ancien président s’apprête à affronter un procès inédit sur la toile, des stickers digitaux avec Trump déguisé en surhomme ou en cow-boy s’arrachent.

Les NFT de Donald Trump

En décembre, sur son réseau social de résistance, Truth, les Tycoons ont annoncé la collecte de Cartes à collectionner numériques Donald Trump, une série qui a célébré, sans cacher aucune dérive mythomane, la vie de l’ancien président. Trump sur la lune, Trump immergé dans des lingots d’or, fusil à la main, habillé en pilote de formule 1, il y a aussi sa version gym aux yeux flamboyants qui crachent des lasers. Bref, une collection d’auto-célébration au format d’autocollants de joueurs de baseball.

Le président lui-même les avait recommandés comme cadeau de Noël « ils seraient parfaits », non seulement en achetant un NFT on pouvait aussi gagner un dîner ou un match de golf avec Donald Trump. Cela a fonctionné tout de suite, mais le battage médiatique s’est dégonflé en quelques jours. Maintenant, avec des affirmations portées contre Trump, la collection naïve de 45 000 pièces a vu ses ventes augmenter de 445 %, soit environ 186 000 $, au cours des dernières 24 heures, selon CryptoSlam. Le NFT le moins cher a bondi de 13% à 0,55 Ether, ce qui correspond 1 825 $. Le prix initial auquel ils ont été lancés le 16 décembre par Trump était de 99 $ chacun.

Marchandise Stormy Daniels

Le marchandisage de Trump se développe, mais en réponse, Stormy Daniels profite également de l’acte d’accusation de l’ex-président. La star du porno vend des t-shirts « #TEAMSTORMY » à 20 $, des affiches dédicacées d’elle-même posant en lingerie et un jouet à mâcher pour chien à 30 $ qui ressemble à Trump sur son site. Daniels a également tweeté « Les commandes d’autographes de marchandises #TeamStormy arrivent. » En fait, à l’extérieur du domaine de l’ancien président en Floride, Mar-a-Lago, un magasin de marchandises a révélé à l’agence de presse Reuters que les ventes de chapeaux et de t-shirts sur le thème de Trump avaient grimpé en flèche.

