Elon Musk a publié le code source de Twitter : « Vous découvrirez des choses embarrassantes »

Le PDG a décidé de montrer l’architecture profonde de la plateforme, il pourrait être utile de comprendre si Twitter a vraiment été modifié pour rendre Musk plus visible.

Cette fois, il a tenu sa promesse. Elon Musk a annoncé la publication du code source de Twitter, et c’est ce qu’il a fait. Le code est le livret d’instructions d’un programme, écrit dans un langage de programmation, en un mot l’ADN de la plateforme. On ne sait pas encore s’il a fait le bon choix. En analysant l’algorithme, en effet, les comptes ne s’additionnent pas et il semble que le PDG ait vraiment changé la structure du réseau social pour devenir plus visible.

La publication du code source intervient après une période difficile. Des choses étranges se sont produites sur Twitter et en effet Elon Musk met la main en avant et écrit sur le réseau social : « Les gens découvriront beaucoup de choses embarrassantes, mais nous résoudrons les problèmes dès qu’ils seront trouvés ! » Nous développons une approche simplifiée pour publier des tweets plus engageants, mais c’est toujours un travail en cours. »

À l’intérieur du code source

Comme l’explique TechCrunch, à première vue, l’algorithme est assez complexe, mais techniquement pas surprenant. Il est composé de plusieurs modèles, parmi lesquels il y a la section de détection des contenus « dangereux pour le travail » ou offensants, une zone de détermination de la probabilité qu’un utilisateur de Twitter interagisse avec d’autres profils, et l’algorithme de calcul de la « réputation » de comptes.

Des pièces manquent, le code n’est pas complet, Twitter a expliqué avoir choisi d’exclure « tout code qui pourrait compromettre la sécurité et la vie privée de l’utilisateur ou la capacité de protéger notre plateforme des mauvais acteurs, y compris saper nos efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle et manipulation de mineurs ». Il insiste justement sur l’un des sujets les plus controversés, avec les réductions d’effectifs souhaitées par Musk, les activités de modération sur la plateforme se sont affaiblies, laissant une large marge de manœuvre aux contenus violents ou offensants.

Le secret Twitter

En regardant à l’intérieur du code, on peut également deviner les règles du mécanisme de recommandation, qui a soulevé plusieurs questions ces derniers mois. Il semblerait que les survivants enfermés à l’intérieur du siège de Twitter aient mis en branle une machine algorithmique capable de faire gagner en popularité Elon Musk. Cela a été suggéré par certains tweets publiés par le PDG. L’explication du social est la suivante : « Nous essayons d’extraire les 1 500 meilleurs tweets d’un pool de centaines de millions. Aujourd’hui, la chronologie For You est composée en moyenne de 50% de tweets de personnes que vous ne suivez pas, et de 50% d’utilisateurs qui se suivent. Bien que cela puisse varier d’un utilisateur à l’autre. Le classement est réalisé avec un réseau de neurones d’environ 48 millions de paramètres qui est continuellement formé sur les interactions de tweet pour optimiser l’engagement positif (par exemple, les likes, les retweets et les réponses). » Il a ajouté que les tweets sont dévoilés en fonction des restrictions de contenu et d’autres critères et facteurs, tels que si les tweets ont des « rétroactions négatives » et s’ils proviennent d’un utilisateur bloqué ou mis en sourdine.

Comme Gizmodo l’explique également, cependant, la liste des VIP, que Twitter propose aux utilisateurs, n’a pas été rendue publique. En effet, la plateforme dispose d’une liste tournante de personnalités bien connues qui sont proposées aux utilisateurs. Il a choisi de ne pas laisser de trace. Cependant, il est prouvé que l’algorithme peut traiter les tweets différemment selon la source. La chercheuse Jane Manchun Wong a noté que le code source de Twitter est programmé pour intercepter les tweets d’Elon Musk, non seulement cela, il existe également des tags qui marquent les commentaires des utilisateurs experts (on ne sait pas selon quel critère) et les étiquettent comme démocrates ou républicains. contenu. Lors de la session Spaces, un ingénieur de Twitter a déclaré que les étiquettes n’étaient utilisées que pour les métriques.

Le précédent sur GitHub

En réalité, certaines parties du code de Twitter avaient déjà fuité, pas comme Musk l’avait imaginé. En effet, fin mars, le PDG a découvert qu’une partie de l’algorithme avait été rendue publique sur Github, un service d’hébergement de projets logiciels. Il a maintenant été supprimé après des demandes persistantes de la plateforme. Non seulement cela, Twitter a également déposé une assignation à comparaître pour obliger GitHub à révéler tout ce qu’il sait sur l’identité de la personne qui aurait posté l’algorithme.

Le code source a été partagé par un utilisateur anonyme, et on ne sait pas combien de temps il est resté en ligne. Le soupçon de Twitter est qu’il était un ancien employé, l’un des nombreux licenciés le mois dernier. Pour le moment seul le surnom de l’utilisateur est connu : « FreeSpeechEnthusiast » traduit « Amoureux de la liberté d’expression », cela semble vraiment être une fouille chez Elon Musk, qui a fait remarquer à plusieurs reprises qu’il avait acheté Twitter pour garantir la liberté d’expression au monde.

