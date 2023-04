Fuite du Sony WF-C700N : les écouteurs TWS bon marché deviennent très excitants !

Sony devrait bientôt commercialiser de tout nouveaux écouteurs TWS. Non, ce n’est peut-être pas le WF-1000XM5 haut de gamme qui a déjà fui. Au lieu de cela, ce sera probablement le Sony WF-C700N, le successeur du WF-C500 économique. Cependant, selon les derniers rapports, le nouveau WF-C700N ne sera pas simplement une autre paire moyenne de TWS.

Au lieu de cela, Sony devrait faire bouger les choses sur le marché TWS économique avec la sortie du WF-C700N. Vous vous demandez comment ? Eh bien, les Buds Sony WF-C500N ont été lancés avec un prix de 110 $. Et le nouveau WF-C700N devrait avoir le même prix ou un prix proche. Mais à ce prix, les nouveaux Buds apporteront de nombreuses fonctionnalités haut de gamme.

Fonctionnalités divulguées du Sony WF-C700N

Selon un site de fans de Sony, The Walkman Blog, le nouveau Sony WF-C700N sera équipé de la suppression active du bruit. Oui, tu l’as bien lu. La suppression active du bruit est une offre économique de Sony. Cela vous semble-t-il un peu familier? Eh bien, vous pensez peut-être au WH-CH720N récemment sorti.

C’était une paire d’écouteurs économiques qui offraient des fonctionnalités haut de gamme. En fait, les gens le comparent au casque phare WH-1000XM5. Et le cas pourrait être le même pour le Sony WF-C700N. Autrement dit, les nouveaux Buds seront comparés aux écouteurs phares de la série WF-1000XM4 actuellement disponibles.

Néanmoins, la fuite du blog The Walkman a également confirmé que le Sony WF-C700N serait livré avec Bluetooth 5.2. Avec le recul, le Sony WF-C500N est venu avec Bluetooth 5.0. Cela indique que la nouvelle paire d’écouteurs offrira une mise à niveau en termes de portée sans fil et de stabilité de connexion.

Cependant, il n’y avait aucune indication claire concernant les codecs pris en charge. Cependant, les écouteurs Sony WF-C500F étaient limités aux codecs SBC et AAC. Mais comme Sony a apporté la prise en charge de LDAC dans les écouteurs WH-CH720N économiques, il y a une chance que la même chose se produise avec le Sony WF-C700N.

Conception, autonomie de la batterie et options de couleur

Une toute nouvelle fuite de Roland Quandt mettre en lumière les options de couleur et la conception du Sony WF-C700N. Selon la dernière fuite suggérée, les nouveaux Buds conserveraient le même design que le WF-C500N. Eh bien, l’affirmation semble assez valable, car la nouvelle fuite vient de le confirmer.

Pourtant, avoir le même design que le WF-C500N n’est pas du tout une mauvaise chose. Cette paire de Buds était assez confortable pour le prix. Et le WF-C700N pourrait l’améliorer en ajoutant de meilleurs embouts en silicone à l’intérieur de la boîte. Il en sera également de même pour le boîtier de charge, ce qui, encore une fois, n’est pas une mauvaise chose. Le WF-C500N est livré avec un étui de chargement très pratique.

En plus de cela, la nouvelle fuite nous a offert des informations sur les options de couleur du Sony WF-C700N. Selon les images, au moins quatre couleurs seront disponibles. Ce sont le blanc, le bleu, le vert et le vert. Mais contrairement au WF-C500N, le boîtier de charge du WF-C700N semble avoir un couvercle non transparent.

En plus de cela, la fuite précédente a révélé des informations importantes sur la durée de vie de la batterie du WF-C700N. Autrement dit, Sony installera une batterie de taille différente à l’intérieur des nouveaux Buds. Selon le dossier FCC, il mesurera 7x3x2cm. Cela soulève l’espoir d’obtenir plus de temps d’exécution des tout nouveaux Buds abordables.

Cependant, vous ne pouvez pas oublier le fait que le WF-C700N sera livré avec ANC. Ainsi, même avec une batterie de grande taille, la durée de vie de la batterie peut être comparable à celle du WF-C500N. Et cela offrait jusqu’à 20 heures d’autonomie avec le boîtier de charge inclus, ce qui n’est pas du tout une mauvaise autonomie de la batterie.

Dans l’ensemble, les choses se présentent plutôt bien pour le WF-C700N. Si Sony maintient le prix proche ou identique à celui du WF-C500N, ce sera un excellent ajout à la liste des meilleurs écouteurs ANC bon marché.

