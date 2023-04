Changements majeurs à venir : Apple MacBook Air repensé arrive bientôt !

Apple a déjà annoncé son intention d’intégrer à l’avenir la technologie OLED à sa gamme de MacBook et d’iPad Pro. Cependant, selon un tout nouveau rapport, Apple travaille déjà sur un MacBook Air et un MacBook Pro repensés. Et comme vous pouvez le deviner, les nouveaux modèles viendront avec un panneau OLED.

Mais le modèle le plus intéressant parmi les deux serait le MacBook Air. Auparavant, les fans avaient émis l’hypothèse qu’Apple mettrait à jour le MacBook Air M2 de 13,6 pouces avec un panneau OLED. Mais le dernier rapport suggère qu’Apple réorganise la taille globale et la conception du nouveau modèle Air.

Le plus petit Apple MacBook Air est en route

Apple a sorti le M2 MacBook Air en juin dernier. Il est venu avec une puce M2 et avait un affichage global plus grand que son prédécesseur. Pour être exact, ce modèle a fait passer les modèles Air des écrans de 13,3 pouces aux panneaux de 13,6 pouces. Et compte tenu de la puissance du M2, ce changement de taille de panneau avait beaucoup de sens.

Eh bien, maintenant, Apple veut prendre du recul. Selon l’analyste d’affichage Ross Young, Apple se prépare à lancer un nouveau MacBook Air avec OLED avec un écran de 13,4 pouces. En d’autres termes, le nouveau modèle sera au milieu de la gamme MacBook Air, avec le modèle 13,3 pouces avant et le modèle 13,6 pouces après.

Cependant, le tweet de l’analyste n’a pas fourni de détails exacts concernant le délai. Mais Young a déjà mentionné qu’Apple prévoyait de lancer les tout nouveaux modèles d’iPad Pro et de MacBook Air l’année prochaine. Cela indique que le tout nouveau modèle Air avec un écran OLED pourrait sortir en 2024.

D’autre part, Apple pourrait attendre l’Apple MacBook Pro jusqu’en 2026. Vous vous demandez ce qu’Apple fait à ce stade ? Ses partenaires d’affichage préparent maintenant des panneaux OLED pour les nouveaux iPad.

