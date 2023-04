Oubliez Android ou iOS : voici le premier téléphone avec 2 systèmes d’exploitation – et ce n’est pas un mensonge

Hallo Welt Systeme, une société allemande spécialisée dans le développement de technologies open source, a récemment lancé un nouvel ajout à sa gamme Volla Phone – le Volla Phone X23. Ce smartphone est le dernier modèle de smartphone à ne pas utiliser l’écosystème Google, et il dispose d’un système d’exploitation open source qui offre aux utilisateurs plus de contrôle sur leur appareil.

Les clients peuvent choisir entre deux versions du Volla Phone X23 – l’une livrée avec le système d’exploitation Volla installé et l’autre avec Ubuntu Touch installé. L’appareil est disponible en pré-commande au prix de 522 euros (environ 558 $). Les livraisons devraient commencer en mai 2023. La version Volla OS du téléphone est compatible avec la plupart des applications Android, contrairement à Ubuntu Touch.

Volla Phone X23 est lancé avec Ubuntu Touch et Volla OS

Le Volla Phone X23 est équipé du chipset MediaTek Helio G99. Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire flash interne. Il dispose d’un écran HD+ de 6,1″ avec une résolution de 1560 x 720 pixels offrant une excellente expérience visuelle. Par ailleurs, il dispose d’une caméra frontale de 16 MP et de deux caméras arrière (48 MP et 8 MP) pour capturer des photos et des vidéos de haute qualité. Le smartphone dispose d’une batterie de 5000 mAh avec des capacités de charge filaire de 30 W et de charge sans fil de 15 W. Les dimensions du téléphone sont de 160,9 x 80 x 12,2 mm et il pèse 270 grammes.

En plus de ses spécifications, le Volla Phone X23 est également un smartphone robuste qui répond à la norme militaire MIL-STD-810H. Cela indique qu’il est durable et peut résister à des températures extrêmes, des chutes et des vibrations. Le téléphone est également protégé contre l’eau et la poussière (IP68), ce qui ajoute à sa durabilité globale. De plus, la batterie du X23 peut être facilement remplacée sans l’utilisation d’outils spéciaux.

Le Volla Phone X23 est un nouvel ajout passionnant à la gamme Volla Phone, et il offre aux utilisateurs une alternative aux smartphones qui utilisent l’écosystème Google. Il est parfait pour les personnes qui recherchent un appareil qui offre plus de contrôle sur leur expérience de smartphone. De plus, avec sa conception robuste, ses spécifications impressionnantes et son prix raisonnable, le Volla Phone X23 vaut vraiment la peine d’être considéré.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine