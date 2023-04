Poisson d’avril 2023, images drôles et Gifs pour les blagues du 1er avril

1 avril 2023 5:00

Le 1er avril est le poisson d’avril, le jour traditionnellement dédié aux farces dans le monde entier. Nous avons rassemblé ici quelques images et Gifs que vous pouvez envoyer sur WhatsApp, Instagram ou Facebook pour vous moquer de vos contacts.

Aujourd’hui, le poisson d’avril 2023 est célébré dans toute l’Italie, dont les origines ne sont pas connues. Il y a des soirées consacrées à se faire des farces et d’autres soirées où vous ne mangez pas de poisson un jour précis de l’année. Mais il n’y a pas de moment précis où le poisson et les blagues ont fusionné pour créer le poisson d’avril. Partout dans le monde, le 1er avril, des farces sont jouées à des amis, des parents et des followers, mais ce n’est qu’en Italie que cette journée a une nuance louche.

Pour cette occasion, nous avons rassemblé des images et des Gifs amusants à envoyer à vos amis et proches sur WhatsApp, Instagram ou Facebook pour rire. Les télécharger depuis votre smartphone est simple : il vous suffit d’appuyer et de maintenir l’image sur l’écran jusqu’à ce qu’un menu déroulant s’ouvre. À ce stade, il vous suffit de sélectionner l’option « Télécharger ». Si, au contraire, vous lisez depuis un PC, cliquez simplement avec le bouton droit de votre souris.

Joyeux poisson d’avril 2023, des images drôles à envoyer sur Whatsapp

Vous trouverez ici une première sélection d’images avec lesquelles vous pourrez souhaiter un joyeux poisson d’avril à vos contacts. Nous vous fournissons la première image, mais rappelez-vous ensuite : vous penserez à la blague.

Les meilleurs Gifs pour Salutations du poisson d’avril

Ici, à la place, nous vous avons laissé quelques Gifs. Le format est maintenant bien connu et répandu sur diverses plateformes. Dans ce cas également, la procédure est simple : téléchargez simplement le Gif, enregistrez-le sur votre téléphone, puis envoyez-le à votre contact.

