Les téléphones Moto G Stylus 5G et Moto G5 5G apparaissent sur le site Web de SIG

Les listes récentes des Moto G Stylus 5G et Moto G5 5G (2023) de Motorola sur le site Web Bluetooth SIG indiquent que les deux appareils prennent en charge Bluetooth 5.1. Le Moto G Stylus 5G (2023) a trois modèles certifiés, les XT2315-4, XT2315-1 et XT2315-5. De plus, le Moto G5 5G (2023) a trois modèles certifiés, les XT2313-6, XT2313-3 et XT2313-4. Le téléphone Moto G Stylus 5G (2023) possède deux caméras à l’arrière du fuselage, dont une caméra principale de 50MP. La lunette du menton est nettement plus épaisse que les autres lunettes et la face avant présente un affichage perforé centré. Une prise casque 3,5 mm, un port USB-C, un trou pour microphone, un haut-parleur et un stylet sont également situés au bas du téléphone.

Rendu Moto G Stylus 5G

Il existe une gamme de Motorola G Stylus depuis un certain temps. En termes de fonctionnalités, le gadget n’est pas équivalent au Samsung Galaxy Note ou Ultra. Il ne comporte qu’un stylet intégré et quelques applications de prise de notes. Pourtant, il semble être un bon vendeur et Motorola a pu maintenir la gamme. La société se prépare actuellement pour le G Stylus 5G. Grâce à OnLeaks, un nouveau rendu du Moto G Stylus 5G a été révélé. Motorola ne s’écarte pas de manière significative de la catégorie avec ce combiné en raison de sa conception, qui est plutôt milieu de gamme. Le gadget comprend un écran perforé et son dos présente le motif Moto G traditionnel.

Bien sûr, la caractéristique distinctive de la série – un stylet intégré – revient. De plus, le Moto G Stylus 5G dispose d’un connecteur audio 3,5 mm et d’un port USB Type-C. Selon le rendu, cet appareil était connu sous le nom de « Motorola Genève » l’année dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, Motorola aime donner à ses prochains téléphones des noms de code basés sur la localisation. Le téléphone aurait jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, selon la fuite.

