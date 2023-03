Le Galaxy S24 sera doté d’un écran 144 Hz et d’une connectivité satellite

Le Samsung Galaxy S24 sera lancé sur le marché dans moins d’un an. Et des rumeurs sur ses fonctionnalités sont déjà disponibles en ligne. Selon le portail SamLover, le téléphone offrira un affichage encore meilleur que la génération précédente. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si le site ne cite aucune source non officielle ni ne donne de détails précis, la rumeur est crédible et représente une évolution naturelle de l’affichage 120 Hz que Samsung utilise depuis plusieurs années sur ses smartphones haut de gamme.

Samsung Galaxy S24 à venir avec une connexion satellite et un meilleur écran

Il n’est pas encore clair si le taux de rafraîchissement plus élevé sera disponible uniquement sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Ou sera également disponible sur les modèles les moins chers de la gamme. Cependant, s’il est présent, il permettra aux utilisateurs de profiter d’animations encore plus fluides et de temps de chargement d’écran plus rapides.

La rumeur ne s’arrête pas là, car il y a des rapports selon lesquels le Samsung Galaxy S24 pourrait également avoir une fonction de connexion par satellite, qu’Apple a introduite sur le marché avec le lancement de l’iPhone 14 il y a quelques mois. Selon le responsable de la division mobile de Samsung, la connexion par satellite n’était pas disponible dans les modèles de cette année car elle présente de nombreuses limitations. Cependant, la technologie et l’infrastructure pourraient être prêtes pour le lancement du nouveau Galaxy l’année prochaine.

Outre ces fonctionnalités intéressantes, nous savons déjà que le Samsung Galaxy S24 utilisera un Snapdragon sur tous les marchés. Plus précisément, le Snapdragon 8 Gen 3 non encore annoncé. Cette version « pour Galaxy » sera 15% plus rapide que le processeur Galaxy S23.

Malgré les rumeurs, il est important de noter que ces fonctionnalités ne sont pas encore confirmées par Samsung. Et nous devrions les prendre avec un grain de sel jusqu’à ce que des annonces officielles soient faites. Néanmoins, la perspective d’un affichage plus avancé et d’une fonction de connexion par satellite est passionnante. Et pourrait faire du Samsung Galaxy S24 un grand concurrent sur le marché des smartphones.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine