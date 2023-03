Le suivi Facebook permettra aux utilisateurs de se désinscrire – mais uniquement en Europe

La société mère Meta aurait prévu de permettre aux utilisateurs de désactiver le suivi Instagram et Facebook – mais uniquement si vous vivez en Europe …

Les plans ont été élaborés après que la société a été condamnée à une amende de plus de 400 millions de dollars pour avoir forcé les utilisateurs à accepter le suivi dans le cadre des conditions de service de Facebook et Instagram – la troisième fois qu’elle a été condamnée à une amende par les régulateurs de l’Union européenne.

Actuellement, les deux plates-formes surveillent les vidéos que vous regardez et les autres contenus auxquels vous accédez, dans les applications Facebook et Instagram. À partir de là, il construit un profil de vos intérêts et l’utilise pour vous proposer des publicités personnalisées destinées à faire appel à ces intérêts.

On ne sait pas depuis longtemps si cela a déjà été légal au sein de l’Union européenne, qui a les lois sur la protection de la vie privée les plus strictes au monde. Cependant, suite à une série de trois amendes de plusieurs millions de dollars, la traque devient de plus en plus intenable pour l’entreprise.

À un moment donné, Meta a même menacé de retirer les applications Facebook et Instagram des pays de l’UE pour d’autres problèmes de confidentialité – un bluff absurde que personne n’a pris au sérieux.

La société approche maintenant des délais pour se conformer pleinement aux lois européennes sur la protection de la vie privée.

Plans de retrait

Le Wall Street Journal rapporte que Meta prévoit d’essayer de contourner ce problème en permettant aux utilisateurs des pays de l’UE de se retirer de ce suivi.

Dans le cadre de ce plan, Meta, à partir de mercredi, permettra aux utilisateurs de l’UE de choisir une version de ses services qui ne les ciblerait qu’avec des publicités basées sur de larges catégories, telles que leur tranche d’âge et leur emplacement général, sans utiliser, comme c’est le cas actuellement, des données. comme les vidéos qu’ils regardent ou le contenu sur lequel ils cliquent dans les applications de Meta, ont déclaré les gens.

Cependant, le processus d’opt-out semble être délibérément conçu pour être difficile, afin de dissuader les utilisateurs d’en profiter. Le rapport indique que les utilisateurs devront indiquer leurs motifs d’opposition dans un formulaire de demande en ligne, que l’entreprise « évaluera » ensuite avant de prendre une décision.

Avis de Netcost-security.fr

Cela a toutes les apparences d’une mesure désespérée, Meta faisant tout ce qu’il peut pour essayer de s’accrocher au suivi des utilisateurs afin de conserver les revenus nettement plus élevés qu’il est capable de tirer de la publicité personnalisée.

Désespéré, car il semble extrêmement peu probable qu’il soit conforme au droit de l’UE. La confidentialité doit être automatique, et non quelque chose pour laquelle les utilisateurs doivent « postuler ». Et en plus parce que le limiter aux pays de l’UE va mettre en évidence les normes de confidentialité inférieures offertes aux États-Unis et ailleurs.

À long terme, il semble clair que l’opinion publique est désormais très opposée à ce type de suivi, et je soupçonne que Meta – et d’autres – devront finalement abandonner complètement cette pratique.

Image : Glen Carrie/Unsplash

